Segunda ronda cheques estímulo: ¿el próximo cheque de desempleo semanal será de $300 o 600$?

Con el aumento de los casos de coronavirus, a muchos les preocupa que más cierres de empresas puedan afectar a una economía que aún no se ha recuperado de la primera ola de la pandemia.

The Associated Press informó que a pesar de algunos indicadores prometedores en el último informe de empleo del Departamento de Trabajo, los analistas han expresado su preocupación debido a varios indicadores negativos, así como a la actual “segunda ola” de casos de coronavirus. Además, algunos han analizado la recuperación y han sugerido que su ritmo más lento significa que la recuperación total no llegaría hasta 2022.

A eso se suman las negociaciones en curso sobre un segundo paquete de estímulo y, en particular, uno de los elementos que demócratas y republicanos aún tienen que ver de cerca: la cantidad en complementos de desempleo que deberían ofrecerse en el próximo paquete.

Los demócratas quieren más ayuda para el desempleo, mientras que los republicanos han negociado suplementos más bajos

U.S. unemployment dropped to 6.9% in October, and the country added a solid 638,000 jobs. That's still far fewer than needed to regain most of the jobs lost to the pandemic recession — just as new viral cases are setting record highs. https://t.co/DCPAdEauHB — The Associated Press (@AP) November 6, 2020

En la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) por el coronavirus de $ 2.2 millones aprobada a fines de marzo, las personas recibieron $ 600 adicionales en desempleo durante varias semanas.

El programa de Asistencia para Salarios Perdidos de Donald Trump, que financió a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), proporcionó entre $ 300 y $ 400 en pagos complementarios después de que la gente agotara los fondos de la Ley CARES. Sin embargo, ese programa solo proporcionó dinero por un máximo de seis semanas.

Según CNET, los republicanos y los demócratas han estado en desacuerdo sobre la cantidad de desempleo suplementario que se proporcionará en el próximo proyecto de ley.

Los demócratas han propuesto una ley HEROES de $ 2,2 millones, mientras que la Casa Blanca ha propuesto un proyecto de ley de estímulo de $ 1,8 millones. En sus respectivos proyectos de ley, los demócratas han buscado mantener los suplementos por desempleo al mismo nivel de $ 600, informó CNET. Los republicanos en el Senado y en la Casa Blanca han sugerido montos que oscilan entre $ 300 y $ 400, informó The Washington Post.

Los republicanos han dicho que les preocupa que ofrecer cantidades más altas de desempleo podría “desincentivar” a los trabajadores para regresar al trabajo si pueden ganar más dinero con el desempleo que trabajando. “Nunca deberíamos pagarle a la gente para que no trabaje”, dijo el senador de Texas John Cornyn, según CNBC. “Deberíamos intentar ayudar a las personas a volver al trabajo”.

Sin embargo, los economistas han señalado que cantidades más altas generan más gastos, lo que mejora la salud general de la economía. “Cortar los $ 600 no puede incentivar a la gente a conseguir trabajos que no existen”, dijo a CNBC una ex economista en jefe del Departamento de Trabajo, Heidi Shierholz.

Dependiendo del acuerdo que se produzca, el monto estará entre $ 300 y $ 600.

El desempleo, un indicador económico clave, muestra que la recuperación avanza a una velocidad glacial

More than 13 million people could lose their unemployment benefits at the end of December https://t.co/ssUYUAtrtd — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) November 6, 2020

El informe del Departamento de Trabajo del viernes reveló una combinación de buenas y malas noticias.

Un acontecimiento positivo fue que la tasa de desempleo del país se redujo al 6,9%, según NPR. En septiembre, esa cifra había sido del 7,9% y, en su apogeo, la tasa de desempleo era del 14,7% en abril. Otro acontecimiento positivo, informado por Reuters, fue que se agregaron 638.000 puestos de trabajo no agrícolas en octubre.

Algunos de los indicadores negativos fueron que 3,6 millones de estadounidenses han estado sin trabajo durante más de seis meses y la creación de empleo siguió siendo baja, según Reuters. Por ejemplo, NPR informó que la economía solo ha recuperado “54% de los 22 millones de empleos que se perdieron durante la primavera”. Otro indicador negativo del que informó Reuters fue que el porcentaje de estadounidenses que se consideraban permanentemente desempleados aumentó de la tasa de septiembre del 35,6% al 40,9% en octubre.

Para muchos, los beneficios por desempleo se han agotado y terminado. Nicolas Leninger le dijo a NBC News que perdió su trabajo en abril y perdió sus beneficios a principios de octubre. “Traté de volver a solicitar el desempleo, pero me enviaron algo por correo diciendo que había recibido la cantidad máxima”, dijo.

Los expertos han dicho que la falta de un nuevo paquete de estímulo con más pagos económicos y suplementos de desempleo para los hogares con dificultades ha obstaculizado la recuperación de la economía. Sung Won Sohn, profesor de economía en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, dijo a Reuters: “Inicialmente, la recuperación fue impresionante, pero ha perdido mucho impulso. Sin un estímulo fiscal y el resurgimiento del coronavirus, será más difícil lograr ganancias laborales en el futuro”.

Otros expertos también estuvieron de acuerdo.

Con el aumento de casos de coronavirus, el economista internacional James Knightley dijo que es probable que la falta de un compromiso en Washington ejerza más presión sobre la Reserva Federal. “La Reserva Federal va a terminar cediendo más dinero en lugar de reducirlo”, dijo. “Esto es especialmente cierto si las tensiones políticas siguen siendo altas y se interponen en el camino de una rápida respuesta fiscal”.

Un economista jefe de PNC Financial, Gus Faucher, dijo a Reuters que una recuperación tomaría 16 meses al ritmo establecido en octubre.