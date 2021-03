El boxeador Marvin Hagler murió a los 66 años: ¿cuál fue la causa de la muerte?

El ex rival del boxeador Marvin Hagler, Tommy Hearns, hizo, y luego criticó, afirmaciones sobre la vacuna contra el COVID-19 relacionadas con la causa de la muerte de Hagler, que no ha sido revelada oficialmente.

Una publicación inicial de Instagram del propio Hearns inició la controversia sobre la vacuna en primer lugar. El 13 de marzo de 2021, el día en que la esposa de Hagler anunció su muerte inesperada en una publicación de Facebook, Hearns escribió en Instagram: “Un verdadero guerrero … ¡está en la UCI luchando contra los efectos de la vacuna! Estará bien, pero podríamos usar la energía positiva y la oración para su recuperación completa”.

Hagler, el campeón de boxeo de peso mediano, murió repentinamente a la edad de 66 años.

Eso provocó una ronda de especulaciones en las redes sociales por parte de los anti-vacunas sobre la causa de la muerte del campeón, que no se publicó. Eso llevó a Hearns a publicar una nueva declaración.

Más tarde, según Daily Mail, escribió: “Nuestro amor y respeto por Marvin y su familia. Esta no es una campaña contra las vacunas. Es indignante tener eso en mente durante el fallecimiento de una leyenda, padre, esposo…” Sin embargo, su publicación original todavía está en su página de Instagram.

Para ser claros, se desconoce la causa de la muerte del campeón de boxeo, y no se sabe si en realidad alguna vez recibió una vacuna contra el COVID-19.

Esto es lo que necesita saber:

Hagler fue trasladado de urgencia al hospital con dolores en el pecho y problemas respiratorios, según las noticias

La esposa de Hagler, Kay, anunció su muerte en Facebook, diciendo que no se lo esperaba. “Lamento hacer un anuncio muy triste”, escribió. “Hoy, lamentablemente, mi amado esposo Marvelous Marvin falleció inesperadamente en su casa aquí en New Hampshire. Nuestra familia pide que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil”.

Aquí está esa publicación:

Su familia no ha mencionado en absoluto que Hagler haya recibido una vacuna contra el COVID-19 o que tenga algo que ver con su muerte. A pesar de que Hearns afirmó que estaba en la UCI, el hijo de Hagler le dijo a TMZ que su padre “fue llevado a un hospital en New Hampshire el sábado temprano después de experimentar problemas para respirar y dolores de pecho en casa”. TMZ informó que no estaba claro si la muerte estaba relacionada con el COVID.

Murió cuatro horas después de ser llevado al hospital, según TMZ, y la causa de la muerte no estaba clara.

Hearns & Hagler eran grandes rivales

Marvin Hagler vs Tommy Hearns Round 1 | GREATEST ROUND OF BOXING | ON THIS DAYIn remembrance of Marvelous #MarvinHagler, look back at the exciting Round 1 between Marvin Hagler and #ThomasHearns. #HaglerHearns Watch the full fight on ESPN+. Download the ESPN APP now or ESPN+ For Free: watch.espnplus.com/toprank/ Subscribe to our YouTube channel to get notified about the latest highlights, free full fights, and fight week content as it's… 2020-04-15T13:00:09Z

El sitio dice que el primer asalto de esa pelea puede ser el mejor en la historia del boxeo y llama a la pelea “La Guerra”.

Duró siete minutos y 52 segundos.

A Hagler le sobreviven su esposa y cinco hijos. Según el Boston Globe, su récord de boxeo era 62-3-2 con 52 KO. Es miembro del Salón de la Fama del Boxeo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que la mayoría de los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 desaparecen en unos pocos días y algunas personas nunca los tienen.

“La vacuna contra el COVID-19 lo ayudará a protegerse de contraer COVID-19. Es posible que tenga algunos efectos secundarios, que son signos normales de que su cuerpo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. Algunas personas no tienen efectos secundarios”, explica el sitio.