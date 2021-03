¿Cuál fue la causa de la muerte de la actriz Grace Lee Whitney?

Grace Lee Whitney siempre será conocida por los fanáticos de Star Trek, y el mundo, como Yeoman Janice Rand de Star Trek: The Original Series (TOS). Fue, de lejos, el papel más importante de su carrera. Aunque su tiempo en el programa fue corto, la interpretación de Whitney de Rand capturó los corazones y las mentes de los fanáticos de Star Trek. Tanto el personaje como la actriz son muy amados

Whitney es uno de los pocos miembros del elenco de The Original Series que ha fallecido. Murió en 2015 a la edad de 85 años.

¿Cómo murió Whitney?

Whitney falleció el 1 de mayo de 2015. StarTrek.com informó por primera vez de su muerte el 3 de mayo. Según el medio, murió de causas naturales mientras estaba en su casa en Coarsegold, California. Su familia o funcionarios locales no dieron más detalles de su muerte.

StarTrek.com informó que Whitney vivía en una propiedad de 30 acres en Coarsegold, que está a solo 30 minutos en automóvil del Parque Nacional Yosemite de California. Whitney le dijo al medio en 2011 que su hijo construyó una casa en la misma propiedad para que él y su familia pudieran estar cerca de Whitney a medida que ella envejeciera. Pasó los últimos años de su vida ayudando a criar a sus nietos.

¿Por qué su personaje desapareció repentinamente?

Whitney solo apareció en nueve episodios de TOS. En sus memorias, The Longest Trek: My Tour of the Galaxy, Whitney reveló que fue despedida de TOS después de haber sido agredida sexualmente por uno de los productores del programa. Ella nunca nombró al hombre que la agredió, refiriéndose a él solo como “El Ejecutivo”. En el momento en que escribió las memorias, creía que la despidieron porque el productor que la había agredido ya no la quería cerca.

También reveló que no se suponía que su personaje fuera un miembro secundario del elenco. En sus discusiones originales con el creador de Star Trek, Gene Roddenberry, su personaje debía ser un miembro central del elenco. Se suponía que el programa se centraría en el Capitán Kirk, Spock, el Dr. McCoy y Rand, no en Scotty. Entonces, Whitney quedó devastada cuando descubrió que su personaje no estaría presente el tiempo suficiente para ser más que un personaje secundario. También tenía un gran resentimiento porque creía que la habían despedido por su agresión sexual.

Sin embargo, en 2011, le dijo a StarTrek.com que habló con Roddenberry años después y descubrió que él ya tenía en mente la supresión de su personaje antes de que ocurriera el asalto. En el libro The Fifty-Year Mission: The First 25 Years, Roddenberry admitió que se “arrepintió” de haber excluido a Whitney del programa.

Después de que la despidieran, el problema con la bebida de Whitney, que antes era manejable, empeoró muchísimo. Su carrera como actriz era inexistente y le dijo a StarTrek.com que terminó viviendo en Skid Row. Afortunadamente, consiguió ayuda y superó su problema con el alcohol.

Su regreso a Star Trek

Whitney le dijo a StarTrek.com que el programa de recuperación que adoptó requería que ella hiciera las paces con aquellos a quienes había dañado. Ese proceso la llevó a una conversación con Roddenberry, con quien hizo las paces tras reconocer todas las veces que había estado borracha en el set.

Durante esa conversación, Roddenberry reconoció que descartarla del programa fue un error y dijo que quería traerla de regreso a la familia Star Trek. En ese momento, estaba trabajando en lo que se convertiría en Star Trek: The Motion Picture. Fiel a su palabra, le dio un papel en esa película y en las siguientes películas de TOS.

Después de eso, Whitney se sumergió en el mundo de Star Trek. Se convirtió en fija en las convenciones de Star Trek y le encantaba conectar con los fanáticos. También apareció en un episodio de Star Trek: Voyager, un episodio de la serie derivada de Star Trek no canónica Star Trek New Voyages: Phase II, y la película no canónica Star Trek: Of Gods and Men.

Whitney se retiró de la actuación después de su aparición en Star Trek: Of Gods and Men. El resto de su tiempo lo dedicó a su familia.

El legado de Whitney sigue vivo en los corazones de los fanáticos de Star Trek en todo el mundo.