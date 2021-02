Una carta implica al FBI y a la Policía de New York en el asesinato de Malcolm X 60 años después

Ray Wood era un oficial encubierto del Departamento de Policía de Nueva York en la década de 1960 que confesó mientras moría de cáncer que sin saberlo ayudó a la policía de Nueva York y al FBI a conspirar para asesinar a Malcolm X, según la familia de Wood y su abogado.

Dicen que Wood, que también era negro, escribió una carta haciendo la confesión. En una dramática conferencia de prensa el 20 de febrero de 2021, Reggie Wood, el primo de Ray Wood, leyó la carta de confesión y se la presentó a las hijas de Malcolm X.

El abogado Ben Crump, quien ayudó a dirigir la conferencia de prensa, escribió el 21 de febrero de 2021: “En este día, hace 56 años, Malcolm X fue asesinado por decir la verdad al poder. ¡Es posible que le hayan quitado la vida, pero no pueden silenciar su impactante voz como un destacado activista del movimiento de derechos civiles!”

Durante la conferencia de prensa, Crump se refirió a la carta de Wood como una “asombrosa revelación del pasado”.

Malcolm X, de 39 años, fue asesinado dentro del Audubon Ballroom en la ciudad de Nueva York, el 21 de febrero de 1965, durante un discurso. Tres hombres, Talmadge Hayer (también llamado Thomas Hagan), Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson fueron todos condenados por asesinato en el caso, pero solo Hayer admitió su participación y dijo que los otros dos hombres eran inocentes. Un capítulo de Netflix anterior planteó serias dudas sobre la investigación y el asesinato. La muerte de Malcolm fue solo el comienzo de las tragedias que afectaron a su esposa y familia. Hayer dijo que había otras personas involucradas y que él las nombraría. Salió de la cárcel en 2010.

El fiscal de distrito de Manhattan ha anunciado previamente que su oficina está examinando esas condenas. “Hace varios meses, el Fiscal de Distrito de Manhattan inició una revisión de la investigación y el enjuiciamiento que resultó en dos condenas por el asesinato de Malcolm X. El NYPD ha proporcionado todos los registros disponibles relevantes para ese caso al Fiscal de Distrito. El Departamento sigue comprometido a ayudar con esa revisión de cualquier manera”, dijo el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado a ABC 7, cuando se le preguntó sobre las revelaciones de Wood.

Esto es lo que necesita saber:

Ray Wood confió su confesión a su primo, Reggie

El primo de Ray Wood, Reggie Wood, explicó durante la conferencia de prensa que habló con un miembro de la familia que es un estudiante de posgrado, y trabajaron para encontrar pruebas creíbles que corroboren las declaraciones de Ray Wood.

Ella explicó que encontraron tal evidencia, incluida una carta en la que aplaudía a Wood por su trabajo encubierto en el complot de la bomba de la Estatua de la Libertad, que es una parte clave de la información de Ray Wood sobre Malcolm X.

Según Crump, la policía de Nueva York y el FBI “orquestaron esto meticulosamente” trabajando durante semanas para coaccionar a las dos personas de las que Malcolm X dependía más para la seguridad en un “plan para volar la Estatua de la Libertad”.

Dijo que las autoridades usaron a Ray Wood “como un peón, como tantas personas negras”

Reggie Wood dijo que es “el primo de Raymond A. Wood, quien fue un policía encubierto negro de la ciudad de Nueva York en la década de 1960. Lo conocí por primera vez a finales del 2010. Había estado separado de nuestra familia durante 46 años”

Dijo que un anciano Wood estaba experimentando problemas de salud y quería volver a hablar con su familia antes de morir, por lo que Reggie se mudó a Tampa, Florida, para que él y su familia pudieran cuidar de Ray. En 2011, le diagnosticaron cáncer de estómago.

“Poco después, me confesó una serie de relatos detallados sobre su tiempo como oficial de policía”, dijo Reggie. “Ray me dijo que no podía llevarse esto a la tumba, pero que por favor esperara hasta que falleciera para presentar esta información”.

Vivió hasta 2020. “He llevado esta confesión en secreto por miedo a lo que podría pasarme a mí ya mi familia si el gobierno pudiera averiguar lo que yo sabía”, dijo Reggie Wood. Dijo que Ray también “vivió con miedo constante durante 46 años, preocupado por lo que el FBI y la policía de Nueva York le harían si contaba los oscuros secretos que tenía y que ayudaron a destruir a los líderes negros”.

Después de la muerte de Ray Wood, Reggie dijo que encontró una “carta de confesión” que Ray había escrito y enviado por correo a su padre en 2011. Dijo que Ray estaba lleno de culpa, y la carta también detalla su participación en el asesinato de Malcolm X como el FBI y la policía de Nueva York.

“Conspiró para ayudar al Departamento de Policía de Nueva York a asesinar a Malcolm X”, dijo Reggie.

Sin saber qué hacer con información tan poderosa, Reggie Wood se acercó a Crump, quien le aconsejó que publicara una memoria, lo que ahora ha hecho.

“Al hacer que esta información esté disponible para el mundo, todos lo sabrán al mismo tiempo y yo ya no tendré nada que ocultar”, dijo Reggie Wood. “En nombre de Ray, quería que el mundo supiera que lo lamenta profundamente”. Dijo que esperaba que la información ayudara a la familia de Malcolm X.

“Como hombre negro, me disgusta saber que lo que sucedió hace 60 años todavía está sucediendo hoy”, dijo Reggie Wood, instando a la gente a “enfrentarse al racismo sistémico y la corrupción en la policía”.