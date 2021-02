Christopher Pekny: muere al explotar el dispositivo de revelación de género de su bebé

Christopher Pekny era un futuro padre que murió antes de que naciera su bebé cuando estaba fabricando un dispositivo de revelación de género que explotó, matándolo e hiriendo a su hermano. El dispositivo era para una próxima fiesta de revelación de género, dijo la policía.

La policía del estado de Nueva York respondió al informe de una explosión poco antes del mediodía en la ciudad de Liberty en Catskills y encontró a Pekny, de 28 años, muerto. Su hermano, Michael Pekny, resultó herido en la explosión y fue trasladado a un hospital local. La policía no reveló el estado del hermano.

La familia Pekny era conocida en toda su ciudad por el Robin Hood Diner, que fue propiedad y estuvo operado por la familia durante décadas.

Esto es lo que necesita saber:

Christopher Pekny era conocido en toda su pequeña ciudad por el Robin Hood Diner, propiedad de la familia Pekny desde 1980. El restaurante publicó un homenaje a él en Facebook en las horas posteriores a su muerte:

“Estamos profundamente entristecidos y debemos informarles a todos de la pérdida de nuestro querido Christopher”, decía la publicación. “Agradecemos la abrumadora muestra de amor y apoyo que todos ustedes han mostrado. El Robin Hood estará cerrado este futuro inmediato. Se publicarán más detalles cuando los tengamos disponibles. Gracias.”

Varias personas comentaron la publicación, expresando sus condolencias y compartiendo amables palabras sobre Chris Pekny.

