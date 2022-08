Carrie Ann Inaba: así se despidió de la fallecida Anne Heche

Una jueza de Dancing with the Stars está de luto por la pérdida de una ex concursante que murió después de un violento accidente en California.

El 12 de agosto de 2022, se confirmó que la actriz Anne Heche murió a causa de una lesión cerebral grave que sufrió después de un accidente automovilístico el viernes 5 de agosto, según Fox News.

TMZ informó que Heche conducía su automóvil a alta velocidad antes de chocar. El choque final provocó un incendio. Se encontraron cocaína y fentanilo en el sistema de Heche cuando ingresó en el hospital a finales de la semana pasada, señaló el medio. Heche entró en coma después del trágico accidente y fue declarada con muerte cerebral.

Además de sus numerosas películas como actriz, Heche participó en la temporada 29 de DWTS en 2020. La actriz de 53 años fue la tercera estrella eliminada de la competición esa temporada, junto con su compañero Keo Motsepe, pero dejó un gran impresión en el elenco de la competición de baile de celebridades de ABC.

Carrie Ann Inaba emitió una declaración tras la muerte de Anne Heche

Después de que se confirmara la muerte de Heche, la jueza de Dancing With the Stars Carrie Ann Inaba emitió un comunicado a People, describiendo a la estrella de Men in Trees como “una persona única”, que era “abierta, vulnerable, directa y valiente”.

“Creo que ella era alguien que a menudo era malinterpretada… Como todos los humanos, cometió errores”, agregó Inaba. “Pero cuando la vi actuar de cerca, todo lo que pude sentir de ella fue alegría y un corazón abierto. Le encantaba actuar y no tenía miedo de fallar”.

Inaba agregó que Heche “siempre será parte de la familia DWTS“.

Carrie Ann Inaba escribió sobre Anne Heche en sus redes sociales

Justo antes de que se confirmara la muerte de Heche, Inaba usó Instagram para compartir una foto y rendirle homenaje. Inaba escribió lo que sentía por Heche cuando participaba en el programa de baile de ABC:

“Anne fue una de las estrellas de @dancingwiththestars que realmente tocó mi corazón”, escribió Inaba. “Su historia personal llegó a mi corazón y lo estrujó. Podía sentir el dolor que ella sentía y también podía sentir su alma resistente y valiente. Y fue conmovedor”.

“No tenía idea de todo lo que había pasado en esta vida y sentí una conexión con ella y las luchas que enfrentó en su vida”, agregó la jueza de DWTS. “Tenía una luz brillante cuando salía al escenario a bailar. Cada vez que actuaba, había una sensación de completa alegría y una celebración de la vida. Era pura y fue especial”.

Inaba también escribió que le entristecía pensar en lo que pasó Heche durante sus últimos momentos antes del accidente automovilístico.

Más tarde ese mismo día, Inaba publicó en Twitter para despedirse de Heche:

“Que tu alma esté en paz”, escribió sobre la fallecida actriz. “Extrañaremos tu energía hermosa, única y de espíritu libre. Siempre recordaré tu actuación en @officialdwts con ese disfraz arcoíris, bailando con todo tu corazón. Gracias por ser como eres.”