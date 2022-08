Candace Cameron Bure y su precioso recuerdo para Olivia Newton-John

El 8 de agosto, los fans de Olivia Newton-John de todo el mundo quedaron tocados por su muerte a la edad de 73 años. Los tributos a la cantante brotaron en todas las redes sociales y muchas celebridades se unieron para compartir sus recuerdos. Esa larga lista de personas que honraron a Newton-John incluía a Hallmark y a la estrella de la familia GAC, Candace Cameron Bure.

La muerte de Newton-John hizo que muchos abrazaran viejos recuerdos

El lunes, John Easterling, el esposo de Newton-John, confirmó que la cantante había muerto en paz en su casa en California esa mañana. Le habían diagnosticado cáncer de mama tres décadas antes de su muerte, y una fuente señaló que el cáncer fue el responsable final de su fallecimiento. Newton-John había entrado en remisión más de una vez después de su diagnóstico inicial en 1992. Sin embargo, volvió a aparecer tanto en 2013 como en 2017.

Durante los días posteriores a la muerte de Newton-John, los fans y ex coprotagonistas honraron su memoria. El 9 de agosto, Bure compartió un video en su página de Instagram y en el pie de foto, señaló: “Olivia será extrañada para siempre”. El video era un clip de Fuller House, y en solo un par de segundos, casi todos sabían por qué había elegido este clip para honrar a Newton-John. Mostró su personaje, DJ Tanner, interpretando la canción de Grease” de la cantante Summer Lovin’.

El mensaje de Bure recibió mucho amor

En la película de 1978 Grease, la canción fue interpretada por Olivia Newton-John en su personaje de Sandy Olsson y el personaje de John Travolta en Danny Zuko. La recreación de la canción icónica se produjo durante la temporada 3 del reinicio de Full House, Fuller House. Durante el episodio 7 de la temporada 3, que se tituló “Say Yes to Dress”, DJ se prueba un vestido de novia en un momento en que hay sesión de karaoke en el escenario. Si bien la celebración es en honor al exnovio de DJ, Steve Hale, y su prometida, CJ Harbenberger, DJ y Steve no pueden resistirse a volver a interactuar cuando comienza a sonar la canción de Grease.

Tan pronto como DJ comienza la canción para el karaoke, Steve pregunta: “¿Es eso lo que creo que es?” Ella responde: “¡Lo sabes! ¡La canción que hemos estado cantando desde la escuela secundaria!” Steve dice: “Sí, pero no estoy seguro de si lo recuerdo”. Los fans de Bure pensaron que era la manera perfecta de honrar a Newton-John.

“Bob y Olivia están juntos”, comentó un fan, refiriéndose a la estrella de Fuller House, Bob Saget.

“¡Un homenaje maravilloso! Una mujer hermosa, talentosa, valiente. RIP Olivia”, escribió otro.

“Este es uno de mis episodios favoritos y a mi nieta de dos años le encanta esta canción y le encanta ver el programa”, comentó alguien más.

“¡El mejor tributo de todos!”, comentó otro usuario.

Más de uno de los fanáticos de Bure lamentó el hecho de que Fuller House no se prolongara por más temporadas y muchos agregaron sus propias notas dulces en honor a Newton-John. Según Bure, no había conocido a la cantante icónica, pero como muchos otros, tenía buenos recuerdos de su trabajo y se entristeció al enterarse de su muerte.