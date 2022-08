Ellen DeGeneres: así reaccionó al accidente casi mortal de su ex novia Anne Heche

Ellen DeGeneres envió sus condolencias a su ex novia Anne Heche después de su accidente automovilístico y hospitalización.

Esto es lo que necesita saber:

Ellen DeGeneres habló por primera vez desde el accidente de Anne Heche: “No quiero que nadie salga lastimado”

“No quiero que nadie salga lastimado”, dijo DeGeneres cuando se le preguntó sobre el accidente, según ET. También estuvo de acuerdo con el cámara que dijo que fue un “accidente peligroso”.

“Claro que sí”, dijo ella. También confirmó que no había estado en contacto con su antiguo amor.

“No estamos en contacto”, dijo DeGeneres.

DeGeneres y Heche salieron durante tres años y medio y, según Page Six, fueron la “primera pareja lesbiana poderosa en Hollywood”.

Su relación no fue bien recibida al principio y Heche lo detalló en una entrevista de 1997.

“Les dije Ellen era mi pareja y me dijeron que si salía con Ellen, perdería mi contrato con Fox”, dijo Heche, según Page Six. “En ese momento, ella tomó mi mano y dijo: ‘Haz lo que dicen’, y yo dije: ‘No, gracias’”.

La pareja finalmente se separó en agosto de 2000 y emitió una declaración conjunta a People en ese momento.

“Es una despedida amistosa y valoramos mucho los tres años y medio que hemos pasado juntas”, decía. Aunque un año después, DeGeneres afirma que ese no fue exactamente el caso.

“Ella se fue y no he hablado con ella desde entonces. No tengo las respuestas”, dijo DeGeneres a Los Angeles Times en 2001.

DeGeneres está casada con Portia de Rossi desde 2008.

Anne Heche está “en coma, en estado crítico y con un ventilador” después del accidente

El viernes 5 de agosto, Heche resultó gravemente herida en un accidente automovilístico después de que su vehículo se estrellara contra una casa en Los Ángeles y se incendiara, según el New York Times.

Hasta el miércoles, permanecía “en coma, en estado crítico y con un ventilador”, informó el medio.

“Tiene una lesión pulmonar significativa que requiere ventilación mecánica y quemaduras que requieren intervención quirúrgica”, dijo un representante a Reuters y no se había despertado desde el incidente.

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, “59 bomberos tardaron 65 minutos en acceder, confinar y extinguir por completo las llamas dentro de la estructura gravemente dañada y rescatar a una mujer adulta que se encontraba dentro del vehículo, que ha sido llevada a un hospital del área por los paramédicos de LAFD en estado crítico”.

Según el NY Times, “la oficial Rosario Cervantes del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el miércoles que la causa del accidente era parte de la investigación y que no se habían presentado cargos. Ella dijo que después del accidente, se obtuvo una orden para una muestra de sangre tomada el día del accidente”.