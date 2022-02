Carole Baskin: esta es su teoría sobre la muerte de su ex esposo, Don Lewis

Tiger King regresó en 2021 con una nueva temporada en Netflix, con lo que el interés por la desaparición del ex esposo de Carole Baskin, Don Lewis, aumentó. Ella abordó entonces los rumores en un Reddit AMA, que significa “Ask Me Anything”.

Según CBS News, Baskin y Lewis mantuvieron una aventura de una década antes de que él se divorciara de su primera esposa, Gladys, en 1990. La pareja se casó al año siguiente y abrió un santuario de animales, Wildlife on Easy Street. Más tarde se convirtió en Big Cat Rescue.

CBS News describió su relación como inestable en el momento de su desaparición. Lewis fue reportado como desaparecido el 19 de agosto de 1997 y declarado muerto en 2002. La única evidencia recuperada fue su camioneta en un aeropuerto cercano, agregó la publicación.

Esto es lo que necesita saber:

Baskin cree que Lewis murió en un accidente aéreo

Un usuario de Reddit escribió a Carole Baskin: “¿Qué crees que le pasó a tu esposo desaparecido?”

La ex concursante de Dancing With the Stars respondió con su teoría de que murió en un accidente aéreo.

“A Don le encantaba volar y buscaba comprar ultraligeros y aviones experimentales”, escribió Baskin. “Creo que Don estrelló un pequeño avión experimental o un ultraligero en el Golfo por varias razones”.

Afirmó que a pesar de no tener licencia, Lewis a menudo volaba y lo hacía sin presentar planes de vuelo para evitar ser detectado.

Baskin explicó: “Tuvo que volar a menos de 200 pies para mantenerse fuera del radar, lo que significa que normalmente volaría sobre el Golfo porque el aire es más suave allí, mientras que en tierra hay corrientes de aire que pueden provocar accidente si se vuela bajo. Dado que los registros telefónicos indicaban que planeaba ir a Texas, su camioneta fue encontrada en una pequeña pista de aterrizaje privada y nunca encontramos a Don ni los restos, creo que este era el escenario más probable”.

Joe Exotic acusó a Baskin de alimentar los tigres con Lewis

Si bien Baskin niega repetidamente cualquier participación en su desaparición, persisten los rumores de lo contrario. La estrella de Tiger King, Joseph “Joe Exotic” Maldonado-Passage, acusa a Baskin de alimentar a los tigres con su esposo en su canción Here Kitty Kitty.

En Reddit, explicó las dietas de los tigres y escribió: “Alimentamos a nuestros tigres con carne de res, pollo, pavo, ratas y conejos. Es extremadamente difícil hacer que un tigre o cualquier gran felino coma algo que no es común para ellos”.

Joe Exotic se encuentra actualmente en la cárcel por un complot de asesinato a sueldo contra Baskin y por abuso de animales, detalló la BBC.

Como informó People, los hijos de Lewis también creen que ella estuvo involucrada. Incluso lanzaron un anuncio de “Justicia para Don Lewis” durante su debut en Dancing With the Stars.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, le dijo a People que Baskin no es sospechosa ni persona de interés, pero espera obtener pistas tras la atención renovada del caso.

“Una vez que vi lo popular que se había vuelto esta serie documental de Netflix, dije: ‘Escucha, tenemos que aprovechar esto’”, dijo Chronister al medio. “Solo pensé: ‘¿no sería fenomenal si pudiéramos vislumbrar algún tipo de evidencia, una entrevista, cualquier cosa que nos ayude a resolver este caso de desaparición?’”