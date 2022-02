La extraña muerte del hermano de Lori Vallow, la madre que asesinó a sus hijos

Un episodio de Dateline NBC de mayo de 2020 habló dos horas sobre Lori Vallow, su esposo Chad Daybell y los dos hijos desaparecidos de Vallow, Joshua “JJ” Vallow y Tylee Ryan.

Dos de los hijos de Vallow, JJ Vallow, de 7 años, y Tylee Ryan, de 17, no habían sido vistos desde septiembre de 2019. Vallow se casó con su actual esposo, Chad Daybell, en una playa de Hawai en noviembre de 2019, donde vivían sin sus hijos hasta que Vallow fue arrestada en febrero de 2020 y extraditada a Idaho.

Los restos de los niños se encontraron en la propiedad de Chad Daybell el 9 de junio de 2020, según Inside Edition, y ambos están arrestados a la espera de juicio.

No sólo son las únicas muertes de su círculo. En 2019, el esposo de Lori Vallow, Charles, fue asesinado a tiros por su hermano Alex Cox.

Esto es lo que necesita saber al respecto:

Charles Vallow fue baleado y asesinado por el hermano de Lori Vallow, Alex Cox, en julio de 2019





El 11 de julio de 2019, Charles Vallow fue asesinado a tiros por el hermano de Lori Vallow, Alex Cox, en Chandler, Arizona. Según Fox10 News, Charles Vallow, de 63 años, fue declarado muerto por dos heridas de bala en el pecho en la escena. Según el informe del medio, el día del tiroteo, Charles Vallow estaba en casa para recoger a su hijo JJ y tuvo una discusión con su esposa, Lori Vallow. Cox estaba allí e intervino en nombre de su hermana, lo que se convirtió en un altercado físico entre los dos hombres. Lori Vallow y Cox le dijeron a la policía que le disparó a Charles Vallow en defensa propia después de que Charles lo atacara con un bate de béisbol.

Sin embargo, uno de los hijos de Charles de una relación anterior le dijo a East Idaho News que Lori Vallow y su hermano mintieron sobre la muerte de su padre. Él dijo: “No creo nada de eso. Mi papá nunca fue verbalmente agresivo, nunca levantó la voz, nunca amenazó físicamente a nadie ni nada por el estilo. Era muy bueno en el béisbol. Jugó en la universidad, así que si iba a defenderse, no simplemente golpearía la cabeza de alguien con un bate de aluminio en defensa propia. Toda la historia simplemente no tiene ningún sentido”.

El hijo de Charles dijo que Lori no le contó nada sobre la muerte de Charles hasta 36 horas después, a través de un mensaje de texto. Una serie de mensajes entre los dos muestra a Lori negándose a responder cualquier pregunta sobre las circunstancias que rodearon la muerte.

Charles Vallow cambió el beneficiario de su póliza de seguro de vida y dejó a Lori sin nada

La hermana de Charles, Kay Woodcock, le dijo a East Idaho News que Lori Vallow llamó a la compañía de seguros de Charles solo unos días después de su muerte y le preguntó sobre su póliza de seguro de vida de $1 millón. Woodcock compartió que Charles había cambiado su información de beneficiario cinco meses antes de su muerte para que Lori no recibiera nada. Ella dijo: “Charles y yo tuvimos una conversación. Tenía una póliza de $1 millón de dólares con Lori como beneficiaria y me dijo que quería que yo fuera la única beneficiaria. Le dije que se lo dejara a sus hijos, pero estaba preocupado por lo que iba a hacer Lori”.

Woodcock agregó que en ese momento, “Charles dijo: ‘Lori ya no me quiere. Ella no quiere a JJ y terminarás criando a JJ, así que quiero que tengas el dinero’”. Según East Idaho News, aunque la policía inicialmente dijo que el tiroteo fue en defensa propia, la investigación aún está en curso.