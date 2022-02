Larry Duane Parris: muerto atropellado por conductor bebido famoso de TV

Larry Duane Parris ha sido identificado como el hombre de 54 años que murió en un accidente automovilístico que involucró al concurso de American Idol Caleb Kennedy, según WSPA.

La WSPA informó que Kennedy ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol después de chocar su vehículo contra un taller en la parte trasera de una casa residencial a las 12:33 PM el 8 de febrero de 2022 en el condado de Spartanburg, Carolina del Sur. Parris estaba fuera de su taller en el momento del accidente cuando Kennedy lo golpeó, dijeron las autoridades. Parris fue llevado al Centro Médico Spartanburg donde más tarde murió a causa de sus heridas. Le sobreviven su esposa e hija. Kennedy, de 17 años, está detenido en la cárcel por el delito grave de conducir bebido que terminó con una persona muerta, según muestran los registros.

Amigos y familiares lamentaron la pérdida de Parris en Facebook y dijeron: “No podemos expresar cuánto apreciamos su sonrisa

El 8 de febrero de 2022, el restaurante mexicano Bronco en Spartanburg, Carolina del Sur, escribió en Facebook: “Esta noche, queremos comunicarnos con la familia de Larry Parris. No podemos expresar cuánto apreciamos su sonrisa y su gran actitud cada vez que nos visitaba. A pesar de que su vida acabó, tuvo un impacto en todos nosotros aquí. ¡Puede descansar en paz! #pacolet #loveyourcommunity❤️”

Varias personas respondieron a la publicación, escribiendo “enviando oraciones” y “Oraciones para mi amigo y su familia en este trágico momento”.

El 9 de febrero de 2022, Kayla Michelle Cash-Varner escribió en Facebook: “Oraciones para toda la familia de mi hermano. Especialmente para la esposa y la hija de Larry Parris. También para la familia Kennedy. Parece que la gente no se toma en serio el hecho de beber o estar bajo los efectos de las drogas. Recuerda que le quitaste la vida a otra persona, lastimaste a su familia y a la tuya. Esto no importa si te has tomado una cerveza, una pastilla o un porro. Conduces y lastimas o matas a alguien, hay consecuencias. Con suerte, esto dará a algunas personas una llamada de atención”.

Un tercer usuario se centró en la participación de Kennedy en la muerte de Parris y escribió en las redes sociales: “Las elecciones de Caleb tienen consecuencias. Que DIOS use esto para convertirte en la persona que él quería”.

Caleb Kennedy se retiró de American Idol en 2021

Kennedy fue finalista en la temporada más reciente de American Idol. Salió del programa después de que apareciera un video que lo mostraba junto a alguien que llevaba una capucha del Ku Klux Klan.

En ese momento, el entonces joven de 16 años anunció su salida de American Idol en su cuenta de redes sociales. Escribió:

Hola a todos, esto va a ser una pequeña sorpresa, pero ya no estaré en American Idol. Hubo un video que apareció en Internet y mostraba acciones que no debían tomarse de esa manera. Era más joven y no pensaba en las acciones, pero eso no es una excusa. Quiero pedir perdón a todos mis fans y a todos los que he defraudado. Me tomaré un poco de tiempo fuera de las redes sociales para mejorar, pero al decir eso, sé que esto ha lastimado y decepcionado a mucha gente y ha hecho que la gente me pierda el respeto. ¡Lo siento mucho! Rezo para que algún día pueda recuperar su confianza en quien soy y tener su respeto. Gracias por apoyarme.

En una declaración al Herald Journal, la madre de Kennedy, Anita Guy, compartió: “Odio que esto haya sucedido y cómo la gente en las redes insulta a Caleb”, dijo Guy. “Este video fue tomado después de que Caleb viera la película The Strangers: Prey at Night y estaban imitando a esos personajes. No tenía nada que ver con el Ku Klux Klan. Caleb no tiene un hueso racista en su cuerpo. Ama a todos y tiene amigos de todas las razas”.

Agregó que su hijo tenía 12 años cuando se grabó el video.