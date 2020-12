Canadá aprueba la vacuna Pfizer contra el COVID-19: ¿A partir de qué edad se puede aplicar?

Horas después de que el Reino Unido advirtiera sobre el riesgo de su aplicación en personas alérgicas, Canadá anunció la aprobación de la vacuna Pfizer/BioNtech contra el COVID-19.

La confirmación por parte del gobierno canadiense se conoció este miércoles, luego de que Health Canada -agencia gubernamental de Salud de Canadá- publicara la información correspondiente en redes sociales y en su respectiva página web oficial.

Health Canada has authorized Pfizer-BioNTech’s #COVID19 vaccine. After a thorough and independent review of the evidence. Health Canada has determined that the vaccine meets its stringent safety, efficacy and quality requirements. https://t.co/mhFcspCpTi #COVIDvaccines pic.twitter.com/q6xkC27z6i

“Health Canada ha autorizado la vacuna # COVID19 de Pfizer-BioNTech. Después de una revisión exhaustiva e independiente de la evidencia. Health Canada ha determinado que la vacuna cumple con sus estrictos requisitos de seguridad, eficacia y calidad”, reza el mensaje emitido por Health Canada en su cuenta de Twitter, la cual es seguida por más de 352 mil usuarios.

Por su parte la Dra. Supriya Sharma, asesora médica en jefe de Health Canada, reconoció en conferencia de prensa que este paso “es un hito crítico” en la lucha incansable de los profesionales de la salud y los políticos de turno para apaciguar los efectos de la pandemia, según consigna Associated Press (AP).

Asimismo, la Dra. Sharma destacó: “Los canadienses pueden confiar en nuestro riguroso proceso de revisión y en que la vacuna solo se autorizó después de que una evaluación exhaustiva de la evidencia demostrara que cumplía con los estrictos estándares de Canadá en cuanto a seguridad, eficacia y calidad”.

Speaking in Ottawa, Dr. Supriya Sharma, a Health Canada senior medical advisor, explains Canada's authorization of Pfizer #COVID19 vaccine via "interim order pathway" & notes that Canada's approval covers multiple lots & manufacturing sites, making it broader than U.K.'s #cdnpoli pic.twitter.com/d66WBuJCpr

En su comunicado, Health Canada advierte que los términos de la aprobación requieren que el fabricante continúe proporcionando información sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna.

De acuerdo a la información que brinda AP, Canadá recibirá hasta 249 mil dosis durante el mes de diciembre y las autoridades canadienses ya trabajan en los preparativos para comenzar con su aplicación.

Health Canada explicó que, inicialmente, la vacuna es para uso en personas mayores de 16 años, pero al mismo tiempo subrayó que Pfizer y BioNTech continúan realizando ensayos clínicos en niños de todos los grupos de edad para que se amplíe la franja etaria.

Consumado el anuncio del Gobierno canadiense, cuyo primer ministro Justin Trudeau expresó su conformidad a través de su cuenta de Twitter, desde la farmacéutica Pfizer se mostraron muy conformes con la evolución de su vacuna.

We are proud to announce that Health Canada has granted Authorization under Interim Order for the emergency use of Pfizer and BioNTech’s COVID-19 vaccine. This is a historic step forward in our efforts to reduce the number of Canadians suffering from this devastating virus. pic.twitter.com/ZdttETMtFP

“Este es sin duda un momento histórico para la ciencia y para los canadienses. Y esto es el resultado de un tremendo esfuerzo, comenzando con la comunidad científica internacional y luego repasando el trabajo dedicado de los empleados de Pfizer y BioNTech, los sitios de ensayos clínicos, los participantes en los ensayos clínicos, los voluntarios ”, dijo la Dra. Jelena Vojicic, directora médica de vacunas de Pfizer Canadá, durante una entrevista con la cadena CTV National News.

En el mismo sentido, la Dra. Vojicic completó: “Este es sin duda un momento histórico para la ciencia y para los canadienses. Y esto es el resultado de un tremendo esfuerzo, comenzando con la comunidad científica internacional y luego repasando el trabajo dedicado de los empleados de Pfizer y BioNTech, los sitios de ensayos clínicos, los participantes en los ensayos clínicos, los voluntarios”.

La agencia AP recuerda que Canadá modificó recientemente el contrato con Pfizer para que entregue hasta 249 mil dosis durante el mes de diciembre, lo cual significa que alrededor de 124.500 canadienses, todos incluidos en grupos de riesgo, serán vacunados con prioridad ya que se requieren dos dosis por persona con unas pocas semanas de diferencia.

AP también informa que Pfizer y BioNTech dijeron que suministrarán un mínimo de 20 millones de dosis a Canadá hasta 2021, y hasta 76 millones.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, expresó su conformidad con la aprobación con una reflexión vía Twitter: “Esta es una noticia fenomenal para todos los canadienses a medida que damos el siguiente paso para terminar con esta pandemia. Tan pronto como las vacunas lleguen al suelo de Ontario, estaremos listos para entregarlas y administrarlas”.

This is phenomenal news for all Canadians as we take the next step toward ending this pandemic. As soon as vaccines arrive on Ontario soil, we will be ready to deliver and administer them.

Friends, the light at the end of the tunnel grows brighter.https://t.co/AcC5AJLg7j

— Doug Ford (@fordnation) December 9, 2020