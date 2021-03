Se suicida la primera soldado transgénero de Corea del Sur

Byun hee-soo era un exsoldado transgénero de 23 años que fue encontrada muerta en su casa después de ser “dado de baja a la fuerza del ejército” en Corea del Sur, según la agencia de noticias YonHap.

La agencia de noticias informó que Byun fue descubierta por una psicóloga después de que nadie pudiera comunicarse con la exsoldado desde el 28 de febrero de 2021.

La soldado había intentado suicidarse anteriormente, pero la causa de la muerte aún no estaba clara y no se encontró ninguna nota de suicidio, según la agencia de noticias surcoreana.

“Soy una soldado de la República de Corea”, había dicho Byun a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, insistiendo en que todavía quería servir, según Channel News Asia, que informó que la muerte de Byun ha provocado la ira en Corea del Sur debido a la forma en que fue tratada por los militares del país. El sitio informó que la muerte está siendo tratada como un suicidio a pesar de que aún no se ha determinado la causa oficial. La muerte está bajo investigación.

Según ese sitio, Byun también dijo una vez a los medios de comunicación: “Dejando de lado mi identidad sexual, quiero mostrarles a todos que puedo ser una de los grandes soldados que defienden este país. Por favor, dadme esta oportunidad”. Ella estaba “luchando por contener las lágrimas” mientras decía esto.

Esto es lo que necesita saber:

Byun Hee-Soo Wiki – Byun Hee-Soo Biography Byun Hee-Soo was South Korea's first transgender soldier to be discharged from the military for undergoing gender reassignment surgery and was found dead in her home. #ByunHeeSoo #ByunHeeSooage #ByunHeeSoobio https://t.co/2U9ceJ2Y3D pic.twitter.com/u7Nz3431Zk

Byun fue la primer soldado transgénero de Corea del Sur, según The Guardian, que informó que el ejército la despidió después de que se sometiera a una cirugía de cambio de género.

Según The Guardian, Byun era “anteriormente un sargento de personal” que se había “alistado voluntariamente en 2017 y luego se sometió a una cirugía de cambio de género en 2019 en Tailandia”.

En Corea del Sur, las personas transgénero tienen prohibido unirse al ejército, pero Byun se sometió a la cirugía después de haber sido aceptada en el ejército, informó The Guardian.

Según la BBC, se considera que Corea del Sur es un país intolerante con los derechos de las personas LGBTQ, lo que ha preocupado a los grupos humanitarios internacionales. Byun fue considerada una figura transformadora que estaba tratando de cambiar esto en su país de origen.

Byun Hee Soo, a transgender soldier at the center of South Korea’s legal battles, has passed away today just one week after the head of the Jeju Queer Culture Festival (Kihong Kim) passed away.

There is a problem in South Korea. We must fix society. Now. It’s already too late. pic.twitter.com/ysV6xJKhLj

— Austin Bashore 💚🌻💜 (美녹색당 오스틴 배쇼어) (@BashoreForOhio) March 3, 2021