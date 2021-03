Desaparece misteriosamente helicóptero en Alaska. ¿Hay fallecidos?

Andy Teuber, presidente ejecutivo de Alaska Native Tribal Health Consortium (ANTHC), parece haber muerto después de que su helicóptero se perdiera en el mar.

Teuber renunció a su puesto una semana antes de que fuera reportado como desaparecido, y el Anchorage Daily News publicó una historia que revela un supuesto caso de conducta sexual inapropiada en su contra. Ese consorcio es la organización de salud tribal más grande del país.

Teuber tiene sus defensores, y el sitio Must Read Alaska cuestiona la cobertura de noticias antes de su muerte. Según ese sitio, Teuber estaba fuera del estado cuando se conoció la noticia porque se iba a casar y pidió al periódico que esperara hasta que pudiera regresar y abordar las acusaciones.

Sin embargo, su ex asistente escribió una carta que detallaba una serie de acusaciones inquietantes contra Teuber, quien las negó a través de correos electrónicos que su abogado envió al Anchorage Daily News.

La causa de la desaparición del helicóptero no está clara.

Esto es lo que necesita saber:

Según un comunicado de prensa del 3 de marzo de 2021 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, “la Guardia Costera suspendió la búsqueda del piloto de helicóptero desaparecido cerca de Kodiak, Alaska, el miércoles”.

La Guardia Costera agregó: “Aún está desaparecido Andy Teuber de Anchorage, quien supuestamente volaba en un helicóptero Robinson R66. El barco de la Guardia Costera y las tripulaciones aéreas dedicaron más de 13 horas de búsqueda y cubrieron aproximadamente 888 millas náuticas cuadradas”.

La búsqueda fue extensa: “Participaron en la búsqueda tres tripulaciones de helicópteros MH-60 Jayhawk y una tripulación de avión HC-130 Hércules de la estación aérea de la Guardia Costera Kodiak, y la tripulación del guardacostas Stratton”, dice la Guardia Costera.

“Los escombros que se localizaron inicialmente ayer por la noche coincidían con los escombros que se habrían encontrado en el helicóptero desaparecido”, dijo el Comandante Matthew Hobbie, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Sector de la Guardia Costera de Anchorage. Añadió: “Después de una búsqueda extensa con nuestros activos disponibles que dio como resultado hallazgos no concluyentes, es con gran pesar que tenemos que suspender esta búsqueda en espera de cualquier información nueva. Ofrezco mi más sentido pésame a los afectados por este incidente”.

Thanks to Andy Teuber & Jerry Moses from @ANTHCtoday for stopping by my DC office today. pic.twitter.com/VgBlJcglHF

— Sen. Dan Sullivan (@SenDanSullivan) January 30, 2015