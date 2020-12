Brian Raymond, exempleado de la embajada de EU acusado de drogar y abusar sexualmente de al menos 22 mujeres

Brian Jeffrey Raymond era miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos que, según las autoridades federales, drogó y violó al menos 22 mujeres y guardó fotos y videos de estos sucesos en su teléfono celular.

Los funcionarios federales publicaron información adicional sobre Brian Raymond esta semana, con la esperanza de identificar algunas víctimas adicionales de este caso.

Una declaración jurada presentada en su caso en octubre por un agente del FBI dice que Brian Raymond, de 44 años de edad, conoció a las mujeres en aplicaciones de citas. Fue arrestado el 9 de octubre de 2020 y su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 20 de enero de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Brian Raymond viajaba mucho al extranjero mientras trabajaba como empleado del gobierno. Tenía asignaciones tanto en México como en Perú, según el FBI. Vivió en México desde agosto de 2018 hasta mayo de 2020. Las autoridades dijeron que habla español y mandarín.

Brian Raymond fue acusado en una denuncia penal de un cargo que afirmaba que “indujo a una víctima adulta a viajar con el propósito de participar en cualquier actividad sexual por la cual cualquier persona puede ser acusada de un delito. Raymond supuestamente conoció a la víctima en una aplicación de citas y tenía videos y fotografías de la víctima en donde aparecía inconsciente y parcialmente desnuda”. El FBI continúa su investigación y busca otras víctimas de Brian Raymond.

“El FBI ha estado trabajando con la Oficina de Investigaciones Especiales del DSS y las fuerzas del orden público extranjeras para coordinar los esfuerzos de las fuerzas del orden para obtener información, incluida información sobre posibles víctimas adicionales”, dijo un comunicado de prensa del FBI. “La investigación también ha revelado fotografías y videos de mujeres mayores de edad, en los dispositivos y cuentas electrónicas de Raymond. Como resultado, el FBI ha creado un sistema electrónico central para recopilar información de posibles víctimas e investigar más este caso”.

Un comunicado de prensa del FBI decía:

Este caso está siendo investigado por el DSS, la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División Penal del Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Columbia. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de California y las Oficinas de Campo del FBI y DSS en San Diego brindaron “asistencia significativa”, dijo el FBI.

The FBI is on the hunt for potential victims and information about Brian Jeffrey Raymond, a former U.S. embassy employee in Mexico City already accused of drugging and sexually assaulting nearly two dozen women across a decade and several countries https://t.co/TqY2ZvQ9rk

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 17, 2020