Bill Gates y Melinda Gates se divorcian: ¿Firmaron un acuerdo prenupcial?

Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo, anunció este lunes que él y su esposa Melinda Gates solicitarán el divorcio. La pareja estuvo casada durante 27 años y son padre de tres hijos: Jennifer, de 25 años, Phoebe, de 18 y Rory, de 21.

Gates, de 65 años, cuyo patrimonio neto se estima en $130,500 millones de dólares en 2021, anunció su separación, a través de un comunicado conjunto en Twitter. Melinda Gates, de 56 años, publicó el mismo mensaje en su página de Instagram, sin un título y no sin antes deshabilitar la sección de comentarios.

Si bien los fundadores de la Fundación Bill y Melinda Gates pidieron “espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida”, una interrogante que asalta a muchos usuarios en línea es si los multimillonarios firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse en 1994 o no, lo que afectará la repartición de sus bienes y activos.

Los detalles de un acuerdo prenupcial generalmente se mantienen en privado, pero según un artículo del New York Times de 1997, los Gates firmaron uno antes del matrimonio.

Sin embargo, en los documentos de divorcio obtenidos por TMZ el 3 de mayo, no se menciona un acuerdo prenupcial y Melinda Gates no solicita manutención conyugal.

¿El motivo de su separación? “Este matrimonio está irremediablemente roto”, afirman los papeles del divorcio.

Bajo la Sección 11 titulada “Acuerdos Escritos”, los documentos de divorcio establecen que tienen un “contrato de separación de conformidad con RCW 26.09.070”, que detalla cómo la pareja dividirá sus bienes y propiedades.

La Fundación Bill y Melinda Gates tiene activos por valor de casi $47 mil millones. Viven en una mansión de $127 millones de dólares en Medina, Washington.

Bill y Melinda Gates se conocieron por primera vez en 1987

En el documental de tres partes de Netflix, Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, que se estrenó en 2019, el cofundador de Microsoft le dijo al director Davis Guggenheim que tenía suerte con el amor, según informó CNBC. La pareja se conoció en 1987 cuando Melinda Gates trabajaba en Microsoft como gerente de producto y se sentó a su lado en una cena en la ciudad de Nueva York.

Al principio, las cosas fueron casuales. “Ella tenía otros novios y yo tenía Microsoft”, dice Bill en la serie documental. “Pensamos, ‘Oye, no nos tomamos en serio el uno con el otro, ¿verdad? No vamos a exigirnos el tiempo del otro'”.

Melinda admite que estaba disfrutando de su tiempo como mujer soltera. “Era nuevo en Microsoft, había muchos hombres allí y… todavía estabas mirando a tu alrededor”. Un año después, “Para nuestra sorpresa, sin duda mi sorpresa, dijimos: ‘Oye, te amo'”, dice Gates. “Y ella dijo que me amaba y luego fue como, ‘Guau, ¿y ahora qué va a pasar?'”.

“Sabes, nos queríamos mucho el uno al otro y solo había dos posibilidades: o íbamos a romper o nos íbamos a casar”, dijo Gates.

Melinda Gates, autora del libro de 2019, The Moment of Lift: How Empowering Woman Changes the World, recuerda en el documental: “Él tenía que tomar una decisión”, por lo que entró en su habitación donde él había escrito en “su pizarra los pros y los contras de casarse”, un recuerdo que la hizo estallar en carcajadas. Si bien este fue obviamente un momento divertido para Melinda Gates, “me tomé muy en serio la idea del matrimonio”, dice Gates.

Melinda dice que Gates “quería casarse, pero no sabía si realmente podría comprometerse con ello y [dirigir] Microsoft”.

Después de un año de salir juntos, Gates, a los 38 años, y Melinda Gates, a los 29, se casaron en Lanai, Hawái.

Los hijos de The Gates solo heredarán $10 millones cada uno

Si bien los Gates han ganado miles de millones de dólares, querían criar a sus hijos con la mayor normalidad posible. Si bien los hijos de la mayoría de los ricos heredan la mayor parte de la riqueza de sus padres, Bill y Melinda Gates revelaron que cada uno de sus hijos solo heredará “una porción minúscula” de su fortuna: $10 millones cada uno.

“Queremos lograr un equilibrio en el que tengan la libertad de hacer cualquier cosa, pero no se les derrame mucho dinero para que puedan salir y no hacer nada”, dijo Gates durante una charla TED.

Esta es la versión original de Heavy