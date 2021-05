¿Quién es Melinda Gates, la mujer que se separa de Bill Gates?

Melinda Gates es la futura ex esposa de Bill Gates, el legendario magnate de la tecnología. Juntos, la pareja tuvo tres hijos, Jennifer, Rory y Phoebe. El 3 de mayo, emitieron un comunicado conjunto anunciando su divorcio.

“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio”, dice el comunicado. “Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas. Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en la siguiente fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida”.

Este año, Forbes clasificó al cofundador de Microsoft como el cuarto hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 124.000 millones de dólares. Con su divorcio surgen preguntas sobre qué parte de la fortuna se destinará a Melinda.

Esto es lo que necesita saber:

Bill Gates se convirtió en el multimillonario más joven de la historia en 1987, el mismo año en que conoció a su futura esposa, Melinda, según NPR. La pareja se casó en el año 1994.

A pesar de su riqueza y un artículo del New York Times de 1997 que decía lo contrario, la pareja no llegó a un acuerdo prenupcial según People. El medio afirma que la solicitud de divorcio de Melinda en cambio está pidiendo a los tribunales que cumplan con un acuerdo de separación. Ella no busca manutención del cónyuge.

La gente agregó: “Melinda también presentó una orden temporal automática que establece restricciones financieras el lunes, lo que restringe su capacidad y la de Bill para disponer de la propiedad o hacer cambios en las pólizas de seguro, excepto según lo acordado por escrito o según lo ordene el tribunal”. A menos que estén por escrito, sus deudas futuras serán sus responsabilidades individuales.

Mientras que Forbes informó que Bill era la cuarta persona más rica del mundo, Melinda tiene su propia fortuna según Spear’s Magazine.

La publicación informó que tiene un patrimonio por un valor de $70 mil millones.

El sitio atribuye parte de su riqueza a su tiempo en Microsoft. Comenzó como gerente de productos en 1987, el mismo año en que obtuvo su maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke. Fue directora general de productos de información en 1996.

Los Gates no planean dejar sus vastas fortunas a sus hijos. Si bien no confirmó explícitamente la herencia de $10 millones que se rumoreaba por cada hijo, Bill confirmó al Daily Mail: “Será una porción minúscula de mi riqueza. Significará que tendrán que encontrar su propio camino”.

Dijo a la publicación en 2011, “Se les dará una educación increíble y todo eso será pagado. Y ciertamente nos ocuparemos de todo lo relacionado con problemas de salud. Pero en términos de ingresos, tendrán que elegir un trabajo que les guste e ir a trabajar. Ahora son niños normales. Hacen las tareas del hogar, reciben dinero de bolsillo”.

