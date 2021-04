Biden habló así en el discurso del Estado de la Nación: “EE.UU. está listo para despegar”

Este miércoles 28 de abril, el presidente Joe Biden, tras sus primeros 100 días en el poder, pronunció su primer discurso sobre el Estado de la Nación, ante la presencia reducida de los miembros del Congreso, debido a la pandemia del COVID, y flanqueado por dos mujeres: la vicepresidenta Kamala Harrus, y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, algo histórico, que no había ocurrido nunca.

Biden recurrió a un tono de calma en la mayor parte de su discurso, pero al mismo tiempo tuvo momentos en que elevó la voz para pedir que Estados Unidos, sin importar los partidos políticos, se una para ayudar a que el país se reconstruya de manera más fuerte tras la pandemia del coronavirus.

Dentro de las 200 personas, separadas con distanciamiento social al interior de la Cámara, que presenciaron el discurso de Biden, estuvieron además el presidente la Corte Suprema John Roberts, la primera dama, Jill Biden, el segundo caballero y esposo de Kamala Harris, Doug Emhoff, el excandidato presidencial y senador Bernie Sanders, el jefe de la minoría republicana MItch McConell, el líðer del Senado, Chuck Shummer, y la congresista latina, Nydia Velásquez.

Tras saludar al público y manifestarse honrado de estar con dos mujeres a sus espaldas, Biden comenzó hablando con optimismo, de cómo tras un año oscuro, el país está viendo nuevamente la luz, en un discurso, que puedes ver arriba en este artículo, con traducción en español.

“Esta noche, un día antes del día 100 de mi administración… puedo informar a la nación: Estados Unidos se está moviendo de nuevo. Convirtiendo el peligro en posibilidad, las crisis en oportunidad y el retroceso en fuerza. La vida puede derribarnos, pero en Estados Unidos, nunca nos quedamos abajo. En Estados Unidos, siempre nos levantamos. Y hoy, eso es lo que estamos haciendo: Estados Unidos está surgiendo de nuevo”, empezó afirmando el Presidente en su discurso.

“Elegimos la esperanza sobre el miedo. La verdad sobre la mentira, la luz sobre la oscuridad. Y después de 100 días de rescate y renovación, Estados Unidos está listo para despegar. Estamos trabajando de nuevo. Soñando de nuevo. Descubriendo de nuevo. Liderando el mundo de nuevo”.

Biden destacó el trabajo conjunto que hicieron republicanos y demócratas para aprobar el Plan de Rescate Estadounidense a comienzos de año, que entre otras cosas otorgó un cheques de estímulo de $1,400, que s eha mandado ya a 160 millones de personas, y que entregó millones en recursos para acelerar el plan de vacunación contra el COVID. De paso hizo un llamado a que más gente se vacune y no corra riesgos, tras revelar que en sus primeros 100 días de gobierno ya se han aplicado más de 220 millones de dosis de la vacuna.

El presidente también volvió a insistir en su plan de hacer que los ricos paguen más impuestos y honro su compromiso de que las personas pobres y de clase media no tengan ningún incremento tributario.

“No impondré ningún aumento de impuestos a las personas que ganen menos de $400,000 al año. Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses paguen lo que les corresponde. Es solo pagar su parte justa”, dijo Biden.

“Un estudio reciente muestra que 55 de las corporaciones más grandes del país pagaron cero en impuestos federales sobre la renta el año pasado. No pagaron impuestos federales sobre más de $40 mil millones en ganancias. Muchas empresas evaden impuestos a través de paraísos fiscales (…) Eso no está bien. Vamos a reformar los impuestos corporativos para que paguen su parte justa y ayudar a pagar las inversiones públicas de las que se beneficiarán sus empresas. Y vamos a recompensar el trabajo, no la riqueza”, agregó el demócrata.

