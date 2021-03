Biden dijo que buscará la reelección en 2024: Y se rió de Trump: [VIDEO]

Han pasado apenas dos meses desde que Joe Biden se posesionó como presidente de Estados Unidos, y aunque el camino que le queda para terminar su término en la Casa Blanca todavía es bastante largo, este jueves, el mandatario anunció que buscará su reelección en el 2024.

Los comentarios de Biden se dieron en medio de la primera conferencia de prensa que sostuvo el Presidente, donde respondió a temas variados, entre ellos una pregunta sobre sus intenciones a futuro de seguir en la Casa Blanca, según lo reveló CNBC News.

“La respuesta es sí, mi plan es postularme a la reelección. Esa es mi expectativa”, fue la escueta frase con la que el mandatario demócrata hizo frente al interrogante, como lo puedes ver en un par de videos que compartimos aquí.

President Biden says, 'My plan is to run for reelection' in 2024#Biden #PresidentBiden #Bidenreelection President Biden answered questions about his reelection plans during his first press conference since taking office. Subscribe to Yahoo Finance: yhoo.it/2fGu5Bb About Yahoo Finance: At Yahoo Finance, you get free stock quotes, up-to-date news, portfolio management resources, international market data, social interaction and mortgage rates that help you manage your financial life.… 2021-03-25T23:39:35Z

En medio de la pregunta de la periodista, Biden se rió al escuchar cuando la comunicadora dijo que por este tiempo, su “predecesor” (Trump) ya había mencionado su deseo de reelegirse. El presidente, sin mencionar el nombre del presidente anterior, de manera sarcástica, y con una risotada abierta, dijo: “ay… mi predecesor… mi predecesor necesitaba hacer eso. Ay Dios… Lo extraño”.

President Biden says he plans to run for reelection and laughs when a reporter refers to his “predecessor.” He jokes: “My predecessor … oh God, I miss him." pic.twitter.com/u7ni1S7rsm — The Recount (@therecount) March 25, 2021

Aunque el actual presidente cuenta con el apoyo de muchos miembros de su partido y los votantes que lo eligieron, una de las preocupaciones de muchos es su edad. Actaulamente Biden tiene 78 y para las elecciones del 2024 tendrá 81 años, edad que no ha tenido hasta ahora ningún presidente.

Esta es la primera vez que Biden se refiere abiertamente a sus aspiraciones políticas para el segundo mandato, justo cuando su principal rival, el expresidente Donald Trump también ha estado haciendo insinuaciones sobre sus deseos de competir en los comicios del 2024 para recuperar la Casa Blanca.

Biden Reacts To 2024 Re-election Campaign Questions During Press Conference | NBC NewsPresident Biden told reporters that he does expect to run for re-election in 2024. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com, MSNBC.com, TODAY.com, Nightly News,… 2021-03-25T18:30:07Z

Trump también ha lanzado fuertes pullas a Biden, debido a su edad, y aunque solamente es cuatro años mayor que él, ha puesto en duda sus capacidades.

Asimismo, Noticias Telemundo destacó además que en el encuentro formal de Biden con los periodistas, abordó el tema de la crisis en la frontera, donde miles de niños no acompañados siguen llegando huyendo de sus países en busca de una oportunidad para entrar a Estados Unidos.

“En su primera conferencia de prensa desde que llegó a la Casa Blanca, Biden dijo que negocia con México para que reciba de vuelta a las familias migrantes que están llegando a la frontera, excepto a los menores.⁠ Las únicas personas que no vamos a dejar sentadas del otro lado del río Grande sin ayuda son los niños”, dijo el presidente.

En su conferencia, Biden responsabilizó a Trump por la crisis migratoria en la frontera, por “desmantelar los protocolos que se tenían para atender a quienes llegaban de Centroamérica.⁠

