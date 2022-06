Barbara Morgan: así vio en vivo el accidente de Challenger una de las astronautas sustitutas

Barbara Morgan era la astronauta reserva que habría ocupado el lugar de Christa McAuliffe si no hubiera podido volar en el Challenger.

La explosión del Challenger fue el tema de un documental de cuatro partes de Netflix Challenger: The Final Flight, que explora las historias en torno a la tragedia del 28 de enero de 1986. Morgan sigue viva hoy.

Morgan era la suplente de McAuliffe y finalmente voló en 2007

Barbara Radding Morgan fue una maestra seleccionada como candidata para el Proyecto de Maestros en el Espacio de la NASA. Se entrenó con McAuliffe y se convirtió en la nueva profesora designada para el espacio después de la muerte de McAuliffe, trabajando con la NASA mientras volvía a la enseñanza.

Morgan habló con la NASA en una entrevista sobre su decisión de continuar trabajando con el programa espacial. Ella dijo: “La NASA me preguntó si me quedaría y asumiría el papel que tenía Christa y serviría. (…) No había nada más importante para mí que asegurarme de que hacemos lo correcto”.

El siguiente video muestra a Morgan viendo el lanzamiento del Challenger mientras se sucede la tragedia.

Doce años después de la explosión del Challenger en 1998, Morgan se convirtió en astronauta a tiempo completo y, después de dos años de entrenamiento, fue asignada a la Rama de Operaciones de la Estación Espacial de Astronautas.

En agosto de 2007, voló en STS-118, una misión de la Estación Espacial Internacional que se lanzó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Boise Weekly informó que antes de irse, estaba muy concentrada en su viaje y no expresó mucha emoción.

Ella le dijo a la NASA en una entrevista: “Somos una misión de montaje, lo que significa que vamos a ir a la Estación Espacial Internacional y ayudar a completar su construcción…”.

Cuando se le preguntó qué esperaba lograr, dijo: “Bueno, ante todo, que volvamos a casa sanos y salvos y que logremos todos los objetivos de la misión. Y, para mí, educativamente, que aprendamos todo lo que podamos y ayudemos a descubrir cómo involucrar mejor, involucrar activamente a nuestros estudiantes y maestros en nuestras misiones, porque es algo emocionante para ellos y para nosotros”.

Mientras estaba en su misión, pasó 20 minutos haciendo una sesión de preguntas y respuestas por radio con jóvenes estudiantes, organizada por June Scobee. El esposo de Scobee, Richard “Dick” Scobee, era el comandante del Challenger y murió en 1986.

Más tarde se unió a la Universidad Estatal de Boise y todavía colabora con la NASA

Morgan dejó la NASA en 2008 para enseñar en la Universidad Estatal de Boise. Todavía trabaja con programas nacionales e internacionales, organizaciones sin fines de lucro y la NASA, promoviendo la educación STEM, según su biografía.

También está ocasionalmente en el Centro Espacial Kennedy para presentaciones y reuniones.

Está casada con Clay Morgan y tienen dos hijos. Después de la explosión del Challenger, decidieron mantener a sus hijos fuera de los medios de comunicación, informó Boise Weekly.