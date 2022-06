James Jordan, el padre de Michael Jordan: ¿por qué fue asesinado en 1993?

Pocas personas moldearon tanto a Michael Jordan como su difunto padre James Jordan Sr. James fue trágicamente asesinado el 23 de julio de 1993 y la ex estrella de la NBA contó cómo la muerte de su padre impactó su vida.

La leyenda de los Bulls publicó hace años un raro mensaje personal junto con una foto de los dos celebrando uno de los seis campeonatos de Michael.

“¡Mi papá siempre fue una de mis mayores inspiraciones! Te amo, papá”, publicó Michael en Instagram.

Cuando Michael fue criticado por apostar, fue James quien intervino y manejó las frecuentes preguntas de los medios. James estuvo con su hijo durante su infame viaje a Atlantic City antes del Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este de 1993 contra los Knicks.

“Mi padre dijo: ‘Vámonos de la ciudad de Nueva York. Vamos tú y yo a Atlantic City’”, explicó Michael en The Last Dance, según USA Today. “Conseguimos una limusina y fuimos y apostamos durante un par de horas y volvimos. Todo el mundo se puso furioso. No era tarde. Llegamos a casa a las 12:30 o a la una”.

Esto es lo que necesita saber.

1. James fue asesinado el 23 de julio de 1993

James fue asesinado mientras estaba en una parada de descanso en Carolina del Norte. El padre de Michael había estado en un funeral el día anterior y luego pasó un tiempo con amigos antes de irse a casa. Según TMZ, James estuvo desaparecido durante 11 días antes de que su cuerpo apareciera en Carolina del Sur. El cuerpo de James fue arrojado desde un puente al agua del pantano donde más tarde fue encontrado.

Larry Demery y Daniel Green fueron acusados ​​del asesinato. Sus motivos siguen sin estar claros, aunque es claro que querían robarle. Ni Demery ni Green se dieron cuenta de la identidad de James hasta que más tarde encontraron uno de los anillos de campeonato de Jordan que le había dado a su padre.

2. Michael se retiró de la NBA unos meses después de la muerte de su padre

Michael se retiró de la NBA por primera vez solo unos meses después de la muerte de su padre. La leyenda de los Bulls anunció su retiro el 6 de octubre de 1993 y señaló que se consoló con la idea de que su padre fue testigo de su último juego.

“Lo más positivo que puedo sacar de que mi padre no esté aquí conmigo hoy es que vio mi último partido de baloncesto. Y eso significa mucho”, señaló Jordan en su anuncio de retiro, según el Chicago Tribune.

El retiro de Michael duró poco ya que se reincorporó a la NBA el 18 de marzo de 1995 después de una breve temporada jugando béisbol. James también tuvo una carrera como jugador de béisbol semiprofesional y fue una gran motivación en el deseo de Michael de dedicarse al deporte.

3. Michael nació en Brooklyn, donde su padre trabajaba

Incluso los fanáticos del baloncesto más acérrimos pueden no saber que Michael nació originalmente en Brooklyn, Nueva York. Según Inside Edition, James trabajaba como técnico para GE y asistía a la escuela a través de GI Bill cuando Michael era un bebé. Como el crimen en el área siguió aumentando, los padres de Michael optaron por regresar a Carolina del Norte.

Según WomensHistory.org, James conoció a la madre de Michael, Deloris Jordan, en un partido de baloncesto de la escuela secundaria en Carolina del Norte. La pareja vivió en diferentes estados después de la escuela secundaria.

James y Deloris se casaron en 1957 y le dieron la bienvenida al mundo a Michael el 17 de febrero de 1963. Michael es uno de los cinco hijos de la pareja.

4. James construyó al entrenador de Carolina del Norte, Roy Williams, una estufa de leña

James era excelente con sus manos como lo demuestra esta historia única que el director de The Last Dance, Jason Hehir, contó en The Will Cain Show. Durante el proceso de contratación universitaria de Michael, James construyó una estufa de leña para el entrenador de Carolina del Norte, Roy Williams, y se la entregó en su casa.

“Aparece y tiene una enorme estufa de leña en este camión”, explicó Hehir, según USA Today. “Él le dijo a Williams: ‘Necesito tu ayuda para meterlo dentro de tu casa’. Roy quería aceptarlo. El Sr. Jordan le dijo: ‘Escucha, me tomó mucho tiempo construir esta cosa, me tomó mucho tiempo subirla al camión y conducirla hasta tu casa. Me enfadaré mucho si me haces conducir de regreso a esta casa con esta estufa que construí para ti’. Entonces, lo siguiente que sabes es que la están instalando en la casa”.

Roy era sólo un asistente en Carolina del Norte en ese momento y ganaba poco dinero. El gesto fue sólo un ejemplo de la generosidad de James.

5. La muerte de su padre motivó a MJ a seguir una carrera en el béisbol

El breve período de Michael como jugador de béisbol de ligas menores puede parecer extraño para algunas personas, pero estuvo directamente relacionado con una conversación que tuvo con su padre antes de su muerte. Poco después de retirarse de la NBA en 1993, Michael firmó con Birmingham Barons para comenzar una carrera en el béisbol profesional. Durante una entrevista de 1994 con The New York Times, Michael habló sobre una conversación que tuvo con su padre.

“Comenzó como una idea de mi padre”, dijo Jordan a The New York Times en 1994. “Habíamos visto a Bo Jackson y Deion Sanders probar dos deportes y mi padre dijo que sentía que yo también podría haber triunfado en el béisbol. Él dijo: ‘Tienes las habilidades’. Pensó que había demostrado todo lo que podía en el baloncesto y que podría querer darle una oportunidad al béisbol. Le dije: ‘No, no lo he hecho todo’. No he ganado un campeonato. Luego lo gané tres veces. Y luego lo mataron”.