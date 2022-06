Polémica en la BBC: un colaborador llama “basura extranjera” al curry

El juez de Dancing With the Stars y ex juez de Strictly Come Dancing, Len Goodman, está recibiendo críticas por un comentario que hizo durante la celebración del Jubilee de la reina Elizabeth el 5 de junio.

Esto es lo que sucedió:

Goodman usó un término despectivo que su abuela solía usar cuando hablaba de curry en polvo

Describing Curry as “Foreign muck” on live tv is wild. Whoever Len Goodman is… this whole convo is a massive mess lol. “Royal Pageant” fillers for you 😩 pic.twitter.com/wDyVgwGRbj — Flipp Naira (@Diran_A) June 5, 2022

Durante un segmento en la BBC como parte de la celebración del Jubilee de platino (70 años) de la reina Elizabeth, cuyo clip completo se puede ver en el sitio web de The Sun, la presentadora Kirsty Young le dijo a Goodman: “Todos sirven comida en sus fiestas callejeras. ¿Eres cocinero, Len?”

“No. No es mi punto fuerte, honestamente”, respondió Goodman. “Mi esposa hizo pollo al curry ayer para el té y nunca antes lo había comido. Nunca he comido curry y curry en polvo. No. Mi abuela solía llamarlo todo “basura extranjera”, así que me preocupaba. Pero debo decir que estaba delicioso, muy sabroso. Así que sí, ayer comí por primera vez pollo al curry”.

El comentario hizo reír al otro invitado, el chef John Torode, pero a los espectadores en Twitter no les hizo gracia.

Más tarde, durante el programa, la presentadora Clare Balding se disculpó por los comentarios de Goodman y se disculpó si “alguien se ofendió” por los comentarios hechos anteriormente en el programa, según el Liverpool Echo. The Telegraph luego confirmó que su disculpa fue en respuesta a los comentarios de Goodman, y un portavoz de la BBC le dijo a The Telegraph que la disculpa de Balding estaba “relacionada con los comentarios hechos durante el programa” en los que Goodman transmitió el término de su abuela para el curry en polvo.

Un espectador se refirió a los comentarios como “una muestra de xenofobia anticuada del Imperio Británico”

A dollop of old fashioned British Empire xenophobia from Len Goodman on the BBC's Jubilee coverage: "Curry and curry power… my nan used to call it all foreign muck". pic.twitter.com/osDXEgIQJD — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) June 5, 2022

En Twitter, un usuario publicó un breve clip del segmento subtitulado: “Una muestra de xenofobia anticuada del Imperio Británico de Len Goodman en la transmisión del Jubilee de la BBC”.

El usuario continuó diciendo que sí, que Goodman estaba citando a su abuela, pero “si estás compartiendo una cita racista y la cuentas como una anécdota supuestamente humorística, esa no es manera de hacerlo”.

Otro usuario escribió: “Idea para un programa de televisión… Enviamos a Len Goodman por todo el mundo para que experimente la cultura y la cocina locales y decida si se trata de ‘basura extranjera'”.

“Len Goodman manteniendo viva la memoria del duque de Edimburgo hoy con su racismo en vivo en la BBC”, escribió otro usuario.

Pero muchos espectadores también defendieron a Goodman y a la BBC, diciendo que en realidad no fue él quien lo dijo, o defendiendo la idea de que es simplemente “cómo se llamaba en ese entonces”.

Un usuario de Twitter escribió: “¿Por qué diablos la BBC se disculpa por el hecho de que a la abuela de Len Goodman no le gustaba el polvo de curry? Esto es una completa tontería”.

Otro espectador escribió: “¿Cuántas veces la gente debería disculparse por algo que se dijo o se hizo hace años? Len Goodman no lo dijo. Su abuela lo hizo”.

“Realmente, así es como se hablaba en ese entonces. De ninguna manera estaba siendo ofensivo. Se refería a su abuela hace 70 años. Dejen de ofenderse en nombre de otros”, escribió otro usuario.

Dancing With the Stars regresa para su temporada 31 en el otoño de 2022 en Disney Plus.