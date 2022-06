James Jordan: los asesinos del padre de Michael Jordan no sabían que era su padre

El padre de Michael Jordan, James Jordan Sr., fue asesinado trágicamente el 23 de julio de 1993. La muerte del padre de Michael se produjo pocos días después de ganar su tercer campeonato de la NBA cuando los Bulls vencieron a los Suns en la final.

James Sr. estaba durmiendo en una parada de descanso en Carolina del Norte cuando lo mataron a tiros, según TMZ. Su cuerpo fue encontrado 11 días después del asesinato en el agua en Carolina del Sur, donde lo habían arrojado desde un puente.

El Chicago Tribune informó que James Sr. pasó el día en el funeral de un ex compañero de trabajo y visitó a amigos más tarde en la noche. Larry Demery y Daniel Green fueron posteriormente acusados ​​de cometer el asesinato.

Décadas más tarde, aún no está claro por qué los hombres asesinaron brutalmente a James Sr. WECT 6 News informó que Demery está siendo considerado para libertad condicional después de su sentencia inicial de cadena perpetua.

Jordan se retiró de la NBA tras la muerte de su padre

Michael se retiraría de la NBA poco tiempo después, en 1993. La estrella de los Bulls realizó una entrevista con Oprah después de retirarse. Michael notó en ese momento que no quería saber nada sobre los motivos por los cuales Demery y Green lo asesinaron.

“No, no lo quiero saber”, señaló Michael, según Chicago Tribune. “Porque probablemente me dolería aún más saber sus razones. Es mejor que no lo sepa”.

En el momento de su retiro inicial, Michael creía que su padre había visto el último partido de la NBA que jugaría.

“Lo más positivo que puedo sacar de que mi padre no esté aquí conmigo hoy es que vio mi último partido de baloncesto. Y eso significa mucho”, dijo Jordan en el momento de su retiro en 1993, según el Chicago Tribune.

Michael mantiene cerca el recuerdo de su padre décadas después. “¡Mi papá siempre fue una de mis mayores inspiraciones! Te amo pops #jordan #michaeljordan”, escribió Michael en un post de Instagram hace unos años.

Los asesinos no sabían que James Sr. era el padre de Michael Jordan

El South Florida Sun-Sentinel informó que Demery y Green no tenían idea de que el hombre era el padre de Michael hasta después de cometer el asesinato. Los dos jóvenes de 18 años habían planeado robar a alguien y seleccionaron a James Sr. como víctima. Descubrieron su identidad después de encontrar un anillo de campeonato de la NBA que Michael le había dado a su padre.

“No podían creerlo”, dijo el sheriff, según el South Florida Sun-Sentinel.

A James Sr. le sobreviven su esposa Deloris y 5 hijos

La familia Jordan ha preferido no hablar públicamente de la muerte de James Sr. A James Sr. le sobreviven la madre de Michael, Deloris Jordan, junto con sus cinco hijos: Michael, Larry, Roslyn, Deloris y James Jr. (también conocido como Ronnie). La madre de Michael dirige la Fundación James R. Jordan en su honor como una forma de continuar con su legado y retribuir a los jóvenes desfavorecidos.

Deloris fundó la fundación en 2000 después de años de ayudar a Michael con su propia organización benéfica. James R. Foundation International se fundó en 2009 con varios socios, entre ellos la Universidad Internacional de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud y Educación de Kenia.