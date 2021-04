¿Por qué las banderas de EE.UU. desde hoy estarán a media asta?

¿Por qué las banderas del país están a media asta este sábado 3 de abril? El presidente Joe Biden emitió una proclamación nacional para que las banderas ondeen a media asta para recordar a las víctimas del ataque al Capitolio de los Estados Unidos. La orden estará hasta el 6 de abril. Además de la orden nacional de Biden, varios estados han emitido sus propias proclamas hoy. Aquí hay un vistazo a las personas que serán honradas el sábado con las banderas a media asta en todo el país.

Se bajarán las banderas en respeto a las víctimas del ataque al Capitolio de EE.UU.

Joe Biden emitió una proclamación nacional de ondean las banderas a media asta el viernes 2 de abril, que esta programada para regir hasta el atardecer del martes 6 de abril de 2021.

La proclamación dice:

Como muestra de respeto al servicio y sacrificio de las víctimas del atentado en el Capitolio de los Estados Unidos el viernes 2 de abril, por la autoridad que me confieren como Presidente de los Estados Unidos la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América. América, por la presente ordeno que la bandera de los Estados Unidos sea izada a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia y en todo los Estados Unidos y sus territorios y posesiones hasta la puesta del sol, del 6 de abril de 2021. También ordeno que la bandera se izará a media asta durante el mismo período de tiempo en todas las embajadas, legaciones y oficinas consulares de los Estados Unidos. y otras instalaciones en el extranjero, incluidas todas las instalaciones militares y los buques y estaciones navales. EN FE DE LO CUAL, firmo la presente este día dos de abril del año de Nuestro Señor dos mil veintiuno, y de la Independencia de los Estados Unidos de América el doscientos cuarenta y cinco. JOSEPH R. BIDEN JR.

Biden también emitió una declaración sobre el ataque el 2 de abril. La declaración dice:

Jill y yo nos rompió el corazón al enterarnos del violento ataque en un puesto de control de seguridad en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos, que mató al oficial William Evans de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y dejó a un compañero luchando por su vida. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del oficial Evans y a todos los que lamentan su pérdida. Sabemos lo difícil que ha sido este momento para el Capitolio, para todos los que trabajan allí y para quienes lo protegen. He estado recibiendo informes continuos de mi Asesor de Seguridad Nacional y recibiré más actualizaciones a medida que avance la investigación. Quiero expresar la gratitud de la nación a la Policía del Capitolio, la Fuerza de Respuesta Inmediata de la Guardia Nacional y otros que respondieron rápidamente a este ataque. Mientras lamentamos la pérdida de otro valiente oficial de policía del Capitolio, he ordenado que las banderas de la Casa Blanca se bajen a media asta.

William "Billy" Evans has been identified as the U.S. Capitol Police Officer killed in the car-ramming and knife attack in Washington D.C. today. Evans worked for the USCP for 18 years https://t.co/u2OLCvaHQ9 — Heavy.com (@HeavySan) April 2, 2021

Evans fue uno de los dos agentes de la Policía del Capitolio heridos en el ataque. Murió por las heridas sufridas en este. Era miembro de la Unidad de Primeros Auxilios de la División del Capitolio.

Los estados también están bajando sus banderas en honor a otras personas que han muerto

La proclamación nacional no es la única que está vigente hoy. Algunos estados tienen sus propias proclamaciones para recordar a los que han muerto.

En Illinois, el gobernador JB Pritzker promulgó una proclamación de media asta en abril de 2020 para los residentes de Illinois que murieron a causa del COVID-19. Esta proclamación está vigente hasta el 17 de abril de 2021, según un comunicado de prensa.

La proclamación dice: “El Departamento de Servicios de Administración Central ha recibido una notificación del gobernador JB Pritzker de que todas las personas o entidades cubiertas por la Ley de exhibición de banderas de Illinois deben ondear las banderas a media asta en honor y recuerdo de: Todos los que han fallecido de COVID-19 en la Tierra de Lincoln. Baje inmediatamente las banderas de los Estados Unidos y las banderas estatales en todos los edificios ocupados por el personal de su agencia”.

La Mansión Ejecutiva del Gobernador ha albergado una instalación conmemorativa de un mes para las más de 23,000 personas en el estado que murieron a causa del COVID-19.

It is with great sadness Acting Superintendent Bruen announces the line of duty death of Trooper Joseph Gallagher. Trooper Gallagher passed on March 26, 2021, three years after he was struck by a vehicle on duty.

He is survived by his wife, two children, parents and siblings. pic.twitter.com/M5jvP3uzPs — NewYorkStatePolice (@nyspolice) March 27, 2021

En Nueva York, existe una orden de medio personal desde el 28 de marzo y durará hasta la puesta del sol el 7 de abril de 2021. La orden del gobernador Andrew M. Cuomo se aplica a los edificios del gobierno estatal en honor al policía estatal de Nueva York Joseph Gallagher. Gallagher murió a causa de las lesiones que sufrió hace tres años cuando estaba ayudando a un automovilista mientras estaba de servicio.

En Pensilvania, existe una orden de bandera desde el 7 de abril de 2020. Está vigente por un período de tiempo indefinido e incluye instalaciones del Estado Libre Asociado, terrenos públicos y edificios públicos. La orden durará hasta que termine la pandemia.

El gobernador Tom Wolf dijo al emitir la orden:

Ya hemos perdido amigos, padres, abuelos y hermanos. Hemos perdido a los socorristas. Hemos perdido miembros de la comunidad. Cada uno de estos habitantes de Pensilvania es insustituible. Cada uno merece ser honrado individualmente por sus contribuciones a nuestra mancomunidad, pero esta cruel enfermedad no nos dará un respiro para lamentarnos. Este virus nos impide honrar a los muertos en las reuniones tradicionales. No podemos tener funerales, velatorios o sentar shivá. Espero que este descenso de la bandera brinde algún consuelo a las familias y amigos en duelo. Y espero que sirva como recordatorio de la razón de los sacrificios que los residentes de Pensilvania están haciendo para ayudar a su comunidad a sobrevivir a esta crisis.

It is with great sadness and a heavy heart that DPS announces the passing of Trooper Chad Walker. Trooper Walker is a hero who bravely served his community. He died following injuries sustained while on patrol. pic.twitter.com/XO9Wp4i9Tk — Texas DPS (@TxDPS) March 31, 2021

¿En qué consiste la tradición de izar la bandera a media asta?

Es costumbre mostrar la bandera estadounidense solo desde el amanecer hasta el atardecer, a menos que la bandera esté bien iluminada durante la noche. En esos casos, la bandera puede mostrarse las 24 horas del día. Varios días festivos exigen que las banderas de los EE.UU. se izan a media asta cada año. Además, el presidente de los Estados Unidos puede ordenar una proclamación para que las banderas ondeen a media asta cuando muere alguien destacado o cuando hay una tragedia nacional. Los gobernadores estatales también pueden pedir que las banderas nacionales ondeen a media asta en su estado cuando fallezca un funcionario del gobierno actual o anterior.

Si se está preguntando acerca del término mitad de la asta vs. media asta, en los Estados Unidos, la media asta se refiere a las banderas que se bajan en un barco, mientras que la mitad de la asta se refiere a un poste en un edificio. Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, el término más comúnmente utilizado es en realidad media asta. Los términos tienden a usarse indistintamente en la lengua vernácula común.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Semana Santa 2021: ¿Cuándo termina la Semana Santa?