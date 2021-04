Semana Santa 2021: ¿Cuándo termina la Semana Santa?

La Semana Santa 2021 termina el día 4 de abril con el Domingo de Resurrección o Fiesta de la Pascua, día en que la iglesia invita a todos los fieles a ser partícipes de la emoción, alegría y asombro que tuvieron los discípulos y seguidores de Jesús al darse cuenta de que él había resucitado.

De esta manera, el día de Resurrección se convierte en la fiesta más importante para todos los fieles católicos, ya que con ella es cuando la religión cristiana adquiere todo su sentido.

Con el triunfo de Cristo sobre la muerte, “los creyentes” en la tierra celebran su propia liberación, derrotando el pecado y la muerte, y sembrando la esperanza cristiana de que Jesús está vivo, que está junto a nosotros, que no hay nada que temer, ni de qué preocuparnos, y que la vida eterna surge como la promesa de gozar con Dios para siempre.

Durante la misa dominical de esta celebración, se enciende el Cirio Pascual en representación de la luz de Cristo resucitado y que permanece prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.

“La resurrección de Cristo es simbolizada por la luz, por el fuego nuevo, que ahuyenta las tinieblas de la muerte y resucita victorioso. La luz, elemento natural, se convierte en símbolo de vida, felicidad, alegría y esperanza”. De acuerdo a Aleteia.

Así mismo, en algunos lugares, muy de mañana, se lleva a cabo una procesión que se llama “del encuentro”. En ésta, un grupo de personas llevan la imagen de la Virgen y se encuentran con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús resucitado, como símbolo de la alegría de ver vivo al Señor. De otro lado, en algunos países en el mundo, se acostumbra celebrar la alegría de la Resurrección escondiendo dulces en los jardines para que los niños pequeños los encuentren, con base en la leyenda del “conejo de pascua”. La costumbre más extendida alrededor del mundo, para celebrar la Pascua, es la regalar huevos de dulce o chocolate a los niños y a los amigos. A veces, ambas tradiciones se combinan y así, el buscar los huevitos escondidos simboliza la búsqueda de todo cristiano de Cristo resucitado.

Pese a que seguimos en crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, eso no significa que desde casa no podamos vivir “la pascua”. Los creyentes de Cristo, desde casa podemos preparar un día de celebración con una cena familiar, decoraciones, y sobre todo con profundo recogimiento. Junto a nuestras familias podemos hacer el rito litúrgico de la resurrección, encender un cirio o vela, y elevar alguna oración al Cristo resucitado.

Aquí dos hermosas oraciones:

Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras,

Que no se cierren mis “puertas” por el miedo.

Que me aferre al Espíritu que me regalas, Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado…

Señor y Dios míos, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… Porque, aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones… Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida.

Que el Espíritu renovado de la resurrección, Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, Padre… Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. Amén.