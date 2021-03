Ayoola Ajayi: ¿Dónde está el macabro asesino de Mackenzie Lueck?

El 17 de junio de 2019, la estudiante de la Universidad de Utah, Mackenzie Lueck, fue vista con vida por última vez, subiendo a un Lyft después de que su vuelo desde California aterrizara en el aeropuerto de Salt Lake City.

La mujer fue dejada en un parque donde se subió a otro vehículo con un individuo identificado más tarde como Ayoola Ajayi. La mujer de 23 años, descrita por su madre como una “mujer con temperamento muy fuerte”, había conocido al trabajador tecnológico Ajayi en un sitio web de citas.

Mientras continuaba la búsqueda de Lueck, las autoridades interrogaron a Ajayi, quien finalmente admitió, a través de su abogado que había planeado y ejecutado su asesinato. El sujeto dijo sobre la joven que le ató las manos a la espalda en su casa y la estranguló. Cuando ella se resistió, él comenzó a estrangularla con un cinturón hasta que dejó de moverse, escribió el Salt Lake Tribune.

Ajayi luego quemó su cuerpo en su patio trasero y luego trasladó los restos a Logan Canyon cuando las autoridades comenzaron a interrogarlo, escribió el citado medio. El 28 de junio fue detenido y acusado de homicidio agravado, secuestro agravado y profanación de un cuerpo, informó KUTV.

¿Dónde está hoy Ayoola Ajayi?

Ajayi fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y está cumpliendo su condena en la prisión estatal de Utah.

Ajayi, de 32 años, se declaró culpable de asesinato agravado en primer grado y profanación de un cuerpo humano en tercer grado, como parte de un acuerdo de culpabilidad que haría que la pena de muerte fuera eliminada de la mesa. Ajayi, a través de su abogado defensor Neal Hamilton, admitió que había planeado matar a Lueck antes de conocerla, y confesó haberla estrangulado en su casa y haber quemado su cuerpo en su patio, informó KSL.

También dijo que después de que los detectives comenzaron a investigar su participación, enterró sus restos en un cañón en el norte de Utah. Después de su arresto, Ajayi dijo a las autoridades dónde encontrar el cuerpo de Lueck. Según el Salt Lake Tribune, citando a las autoridades, aseguró que Lueck murió por un traumatismo contundente en la cabeza. Su abogado dijo que Ajayi planeó el asesinato y “apagó el video del sistema de seguridad de su hogar antes de irse para encontrarse con la Sra. Lueck”.

En octubre de 2020, el sujeto fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente cumple su condena en las instalaciones de Oquirrh de la prisión estatal de Utah en Draper, Utah, al sur de Salt Lake City, según muestran los registros públicos. Durante su sentencia, Ajayi dijo: “Lamento lo que hice. Sé que esto no la traerá de vuelta”.

Ajayi también fue acusado de varios otros delitos, incluidas acusaciones de agresión sexual a otra mujer

Además del cargo de asesinato, Ajayi también enfrentó varios otros cargos, incluidos cargos de secuestro y agresión sexual que involucran a otra mujer. Según los fiscales, agredió a una mujer que conoció en una aplicación de citas en 2018 mientras aún asistía a la Universidad Estatal de Utah, según muestran los documentos judiciales. Se declaró culpable de abuso sexual forzado en ese caso, informó el Salt Lake Tribune.

También fue acusado de posesión de imágenes pornográficas de niños en su computadora, informó KUTV, pero fue desestimado como parte del acuerdo de culpabilidad.

El juez lo condenó de uno a 15 años de prisión, que serán consecutivos a su otra sentencia. Debido a que fue condenado a cadena perpetua, es una decisión simbólica, dijo el juez, para abordar la pérdida sufrida por la familia de Lueck y la terrible experiencia y el dolor causado a la otra mujer.

Esta es la versión original de Heavy.