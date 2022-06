La autopsia sigue dejando dudas sobre la causa de muerte del hijo de Jack Wagner

El hijo de la estrella de Hallmark Jack Wagner, Harrison Wagner, fue encontrado muerto el lunes 6 de junio. Harrison tenía sólo 27 años. El informe más reciente del médico forense ha dejado más preguntas sobre la causa de la muerte de Harrison.

La autopsia no reveló una causa de muerte

Un portavoz de la oficina del forense de Los Ángeles le dijo a People que la “causa de la muerte de Harrison Wagner quedó aplazada”.

La oficina del forense continuó, señalando en un comunicado: “Aplazada significa que después de una autopsia, no se ha determinado la causa de la muerte y el médico forense solicita más investigación sobre la muerte, incluidos estudios adicionales… Con más pruebas/estudios, el médico vuelve a evaluar el caso y determina la causa de la muerte”.

Según un informe de caso del condado de Los Ángeles, Harrison Wagner fue encontrado muerto el lunes 6 de junio en un estacionamiento. Tenía 27 años. The Sun informó que Harrison fue declarado muerto a las 5:14 AM, según el médico forense del condado de Los Ángeles.

Harrison Wagner había trabajado como productor musical y DJ en Los Ángeles, según compartió Soaps in Depth.

En 2016, Harrison desapareció durante cinco días, informó The Wrap. En ese momento, Harrison tenía 21 años. Jack Wagner compartió públicamente que su hijo había sufrido una recaída relacionada con el abuso de drogas y fue encontrado cinco días después de su desaparición. Wagner también reveló que había luchado con problemas similares cuando era más joven.

Antes de que regresara su hijo, Wagner tuiteó: “Temo por la seguridad de mi hijo menor. Harrison ha luchado contra las drogas y el alcohol al igual que yo cuando era más joven. Ha recaído y lleva 5 días desaparecido”.

Amigos y seguidores llenaron de comentarios su última publicación de Instagram con condolencias

La última publicación de Harrison en Instagram fue introspectiva. Escribió: “Concéntrate. Quédate contigo y tus pensamientos. 🤔” La foto lo mostraba escuchando música y mirando a lo lejos. Amigos y seguidores inundaron su publicación de condolencias”.

Una persona escribió: “Tengo el corazón roto. Seguí rezando para que estuvieras muy bien… 😢😢”.

Nicole Elizabeth escribió: “Mi más sentido pésame. Su hijo está en paz ahora y es bienvenido por Dios y todos los Ángeles 😇. Que Dios los bendiga”.

Tara Scarborough escribió: “Lo siento mucho. Vuela alto, dulce Harrison… 🙏🏻”.

Janet Galler respondió: “Lamento que haya tenido una lucha tan difícil. Que sus seres queridos algún día encuentren consuelo en los momentos de alegría que compartieron y gratitud por el tiempo que pasaron juntos. Descanse en paz ahora para siempre. ❤️”

Michelle Jeffers escribió: “¡RIP, Harrison! Lo siento por su pérdida. ¡Oraciones para tu mamá, papá y hermano! 😢”

Dscarter1526 escribió: “RIP. Soy fan de tu madre y me rompe el corazón por ella. ❤️”

Jack y Kristina Harrison tienen dos hijos: Harrison, de 27 años, y Peter, de 32, según Soaps in Depth. Jack y Kristina Wagner se divorciaron en 2006 después de 12 años de casados. Ha sido estrella invitada en When Calls the Heart en Hallmark, donde Jack Wagner interpreta a un personaje principal.