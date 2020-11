Atentado terrorista en la Universidad de Kabul en Afganistán [IMÁGENES FUERTES]

Este lunes ha sido atacada la Universidad de Kabul, dejando al menos 22 personas muertas, incluidas los tres terroristas que llevaron a cabo este acto, y 40 personas más han quedado heridas, tras un ataque armado que duro cinco horas, así lo ha confirmado el Gobierno de Afganistán a través del portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arián.

“El ataque a la Universidad de Kabul terminó con la muerte de los tres terroristas. Lamentablemente en ese ataque murieron otras 19 personas y 22 más resultaron heridas” afirmó en un comunicado el Ministro.

El ataque se inició cuando representantes de Afganistán y de Irán inauguraban una exposición de libros en la Universidad de Kabul. Cerca de las 11.00 horas (hora local), cuando tres atacantes irrumpieron en el alma mater, atrincherándose en la Facultad de Derecho, considerada como el objetivo militar de los terroristas.

Kabul university is the oldest public university established in 1932. It has 89 departments, nearly 900 faculty members & 17K + students pic.twitter.com/BCm7vaYBTN — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) November 2, 2020

Según la Cadena Tolo, la hora en que ocurrió el asalto, es una de las más concurridas por estudiantes y personal que labora en la institución educativa, encontrándose alrededor de 15.000 personas en ese momento, las cuales, frente a las detonaciones explosivas y disparos, corrieron y saltaron muros, presos del pánico, y con el fin de resguardarse de ser impactados.

De hecho, un testigo relató a esta cadena de televisión, que los terroristas entraron a uno de los salones de la Universidad, desde donde abrieron fuego contra todos los que estaban allí, asesinando e hiriendo a los estudiantes que se encontraban al interior del aula de clases.

El reporte del ataque suministrado por el Ministerio de Salud Pública señala que dentro de las personas fallecidas hay al menos 10 mujeres jóvenes, y que se cuentan entre los heridos a estudiantes, profesores, empleados administrativos de la universidad y a un taxista que se encontraba en este lugar. Las imágenes de cuerpos esparcidos por salones y pasillos de inmediato se difundieron a través de las redes sociales y medios locales que comenzaron a difundir el horror del atentado.

De inmediato el portavoz de los Talibán, Zabiulá Muyahid, aseguró a través de su cuenta de Twitter que el grupo de los combatientes del Emirato Islámico (como se hacen llamar los talibanes), no tenían nada que ver con el atentado, y que de hecho en estos momentos estaban en conversaciones de paz con el Gobierno afgano.

😭😭😭😭I feel Never shattering when I saw this picture of Kabul students. I have no words 😭😭😭😭😭😭😭

May Allah have mercy on all of us 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲#Kabuluniversityattack pic.twitter.com/Ykt7vIiyQw — iffra (@iffuifra) November 2, 2020

De otro lado las condenas por el ataque a las instituciones educativas de Afganistán no se hicieron esperar, el portavoz de la presidencia afgana, Sediq Sediqqi, expresó que tiene la “confianza total” en las “poderosas armas de las fuerzas de seguridad, y que eliminarán a los terroristas lo antes posible”. Además, también levantaron su voz de repudio, la oficina del Presidente Afgano, Ashraf Ghani, y la máxima autoridad en el proceso de paz, Abdullah Abdullah, quien expresó a través de Twitter:

“Condeno enérgicamente al cobarde ataque terrorista de hoy contra la Universidad de Kabul. Atacar instituciones educativas es un crimen atroz. Los estudiantes tienen derecho a estudiar en paz. Prevaleceremos sobre las fuerzas del mal”.

A scene in Kabul university after gunmen attack!The terror & horror we have to see everyday. @US4AfghanPeace you promised reduction in violence n you forced the release of 5000 prisoners! Is this reduction of violence? @USCongress summon Zal and question him for his failed deal! pic.twitter.com/WyDfxLxe3u — Horia Mosadiq (@Hmosadiq) November 2, 2020

Así mismo el representante civil de la OTAN en Afganistán, Stefano Pontecorvo, condenó “firmemente” el ataque, recordando que “es el segundo ataque contra instalaciones educativas en Kabul en diez días”, después de que se atentara contra un sitio de estudio de la minoría Chií Hazara, donde 24 personas murieron, la mayoría estudiantes y 57 más quedaron heridas. El señor Pontecorvo también lamentó el hecho antes de resaltar que “los niños y jóvenes afganos tienen que sentirse seguros al ir a la escuela. La OTAN está firmemente tras todos los esfuerzos para detener la violencia”, expresó el representante.

Deeply saddened to hear about the terrorist attack on Kabul Uni.Targeting innocent students is an act of cowardice and barbarism.I pray for the departed souls&speedy recovery of the injured students.We stand shoulder to shoulder with our Afghan brethren in these difficult times. — Asad Qaiser 🇵🇰 (@AsadQaiserPTI) November 2, 2020

Por su parte la delegación de la Unión Europea (UE) en Afganistán ha dicho que este acto, “es algo atroz y una violación del Derecho Internacional. La UE lo condena en los términos más firmes posibles. La universidad debe ser un lugar de ambición y esperanza, no de temor y miedo”, ha señalado, antes de incidir en que “es el segundo ataque contra una institución educativa en Kabul en menos de diez días”.

Killing innocent people in the name of God is the highest insult to God. #KabulUniversity #KabulUniversityAttack pic.twitter.com/DQwQeuwc1Y — sardar rauf (@sardarrauf215) November 2, 2020

Finalmente, el ataque a la Universidad en el día de hoy se da mientras que, desde el mes de septiembre, en la ciudad de Doha se están dando conversaciones de paz entre el gobierno afgano y representantes de los talibanes, con el fin de terminar con casi dos décadas de guerra en este país.

