Identificado el hombre que asesinó a dos personas en Canadá la noche de Halloween

Como Carl Girouard, de 24 años de edad, fue identificado el hombre de Montreal, acusado de ser el sospechoso de atacar aleatoriamente a varias personas con un sable en la ciudad de Quebec, Canadá, hecho que dejó dos muertos y al menos cinco heridos la noche de Halloween, informa Le Journal de Quebec.

En rueda de prensa la policía dijo que el sospechoso vestía traje medieval y estaba armado con una espada katana de estilo japonés. Algunos testigos describieron al sospechoso disfrazado de samurái, según CBC. Según la policía, el ataque fue premeditado, pero las víctimas fueron elegidas al azar.

Las víctimas de estos ataques han sido identificadas como Francois Duchesne, de 56 años, y Suzanne Clermont, de 61 años, de acuerdo a un comunicado de la policía en Twitter. Las autoridades dijeron que las siete víctimas eran todas residentes de la ciudad de Quebec e incluyen en los reportes a dos ciudadanos franceses que han vivido en Canadá durante varios años.

Hasta ahora se ha publicado poca información sobre el sospechoso. La policía dijo que este hombre debía comparecer ante el tribunal el domingo 1 de noviembre por vídeollamada. Las autoridades no han dado a conocer oficialmente su nombre, pero Le Journal de Quebec confirmó su identidad con varias fuentes, informa el periódico. Según CBC, Radio Canadá también identificó al sospechoso como Girouard.

Esto es lo que necesita saber sobre Carl Girouard y el ataque ocurrido en la ciudad de Quebec:

1. La policía dice que Girouard hizo esto motivado por “razones personales”, y que no tiene vínculos con grupos terroristas

The moment police detain man after deadly Quebec stabbingsAt least two people were killed and five were wounded after being stabbed by a man wearing medieval clothes near the Parliament Hill area of Quebec City, Canada late on Saturday (October 31), police and local media reported. Dramatic videos uploaded to social media showed police officers detaining a man and treating wounded people at… 2020-11-01T15:49:08Z

Según la policía, se cree que Carl Girouard se vio motivado a realizar estos ataques por “razones personales” y no se conocen conexiones con grupos terroristas. La policía dijo que la investigación está en curso, pero no se cree que Girouard haya sido influenciado por algún tipo de ideología religiosa o política. La policía dijo que no cree que el ataque esté relacionado con el terrorismo reciente en Francia.

TRÈS FORTE PRÉSENCE POLICIÈRE AUTOUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE #QUÉBEC

Un homme habillé en tenue médiévale recherchée. Attaque à l'arme blanche. Possible blessés. @RebeccaRambar @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/8mXltTuBCj — Jordan Proust (@JordanRaiden) November 1, 2020

El jefe de policía de la ciudad de Quebec, Robert Pigeon, dijo a los reporteros en una conferencia de prensa que el sospechoso llegó a la ciudad de Quebec “con la intención de hacer el mayor daño posible” cuando atacaba y apuñalaba a las víctimas. Pigeon dijo de algunos de los sobrevivientes, “tienen laceraciones importantes, pero no tememos por sus vidas”.

El portavoz de la policía, Etienne Doyon, dijo que los investigadores estaban trabajando para determinar si Girouard estaba actuando solo. “Nada es imposible”, dijo a Global News. “Pero por ahora, estamos felices de haber arrestado a un sospechoso y la investigación está en curso”.

Point de presse | Homicides dans le Vieux-Québec – 31 octobre 9h30Mise à jour sur les évènements de la nuit du 31 octobre 2020 dernier 2020-11-01T15:47:16Z

Según Le Soleil, Pigeon dijo, “Alguien que se disfraza, que aparece en la escena con un arma blanca y un disfraz, y al azar apunta a las víctimas que ve en su camino, obviamente creo que había planeado los hechos”.

2. Girouard tenía problemas de salud mental antes de los ataques y ya había amenazado con matar personas

Se conocía que Girouard tenía problemas de salud mental antes de ocurridos los ataques, afirmaron los funcionarios en una conferencia de prensa el domingo. Las autoridades hicieron hincapié en la salud mental varias veces durante la conferencia de prensa, y el alcalde de la ciudad de Quebec dijo que el gobierno debe abordar los problemas de salud mental en la comunidad.

Según la policía, el sospechoso hizo amenazas de violencia, incluidas amenazas de muerte en 2014, “en un contexto médico”.

Michelle Chagnon, una vecina del complejo de apartamentos donde vivía Girouard en el área de Montreal dijo a Le Journal de Quebec: “Es deplorable. El hombre que rompió la mandíbula de un conductor de autobús también es de aquí. Creo que hay una falta de recursos de salud mental en la zona. Está empezando a no ser tranquilizador”. Chagnon se refería a un ataque de finales de septiembre de 2020 contra una conductora de autobús en Montreal por un hombre que, según la policía, se enojó cuando le dijeron que usara una máscarilla, según CTV News.

Chagnon agregó: “No conocemos a nuestros vecinos y es el caso de decirlo”.

3. Los ataques ocurrieron en 4 áreas diferentes y duraron más de 2 horas en lo que la policía calificó como una “noche de terror”

Canada: Street scene after sword attack in Quebec city | AFPSecurity cordons, police vehicles: street scene after a sword-wielding attacker dressed in medieval clothing killed two people and injured five others on Saturday night in a Halloween rampage in Quebec City. Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔 http://www.youtube.com/channel/UC86dbj-lbDks_hZ5gRKL49Q/?sub_confirmation=1 2020-11-01T16:21:42Z

Los ataques comenzaron alrededor de las 10:30 p.m. el sábado en la noche de Halloween, según CBC. Los ataques ocurrieron cerca del hotel Chateau Frontenac, en la calle du Tressor y en la calle des Remparts, informa la organización de noticias.

“Anoche fuimos llevados a una noche de horror cuando un hombre de 24 años que no vive en la ciudad de Quebec vino aquí con la clara intención de herir la mayor cantidad de víctimas posible”, dijo el jefe de policía, Pigeon, en un conferencia de prensa.

El cuerpo de la primera víctima fue encontrado en la calle du Tresor, cerca del hotel Chateau Frontenac, según CBC. Según Le Soleil, la primera víctima fue “masacrada” y tenía una herida “perforada” en la parte superior del cuerpo, y había mucha sangre. El segundo estaba ubicado en la calle des Remparts. La policía estuvo buscando al sospechoso durante más de dos horas.

Las autoridades dijeron en conferencia de prensa que Girouard fue arrestado cerca del Puerto Viejo de Quebec alrededor de la 1 a.m. del 1 de noviembre. Fue visto por un oficial de seguridad en el puerto, según la policía. Girouard estaba descalzo y tirado en el suelo antes de ser detenido, informó Le Soleil. No mostró ninguna resistencia a la policía y levantó los brazos, informa el periódico. Tenía la espada consigo, según Le Soleil.

El sospechoso fue trasladado a un hospital local para ser evaluado luego de mostrar signos de hipotermia, dijeron las autoridades en un rueda de prensa. Desde entonces ha sido llevado a una comisaría de policía para ser interrogado.

Carlos Godoy, residente de la ciudad de Quebec, dijo a The Associated Press que la policía registró su vecindario mientras buscaba al sospechoso. “Es luna llena, es 31 de octubre. Es Halloween y es un fin de semana donde no se podía salir. Nadie debería estar en las calles”, dijo Godoy a AP. “Y estoy en un barrio extremadamente tranquilo porque hoy en día no hay turistas”. Según The Associated Press, el área donde ocurrieron los apuñalamientos normalmente estaría repleta de multitudes.

4. Girouard, que vive en Sainte-Therese, no tiene antecedentes penales

Carl Girouard, que es de la costa norte de Montreal, no tiene antecedentes penales, dijo el jefe de policía de la ciudad de Quebec en la conferencia de prensa de este domingo. Dijo que los detalles sobre amenazas anteriores se hicieron por razones de salud mental, no con un sentido criminal.

Según Le Journal de Quebec, la policía registro la casa de Girouard en Place Brosseau en Sainte-Therese y también registró su auto. Estaba programado para comparecer ante el tribunal por primera vez por medio de videollamada el domingo. Por el momento no se sabe qué cargos enfrenta.

Heavy no ha podido localizar ningún perfil de redes sociales confirmado u otra información sobre el historial en línea de Girouard, incluso si hizo declaraciones o publicaciones sobre el ataque, ya sea antes o durante el mismo. Las autoridades dijeron en la conferencia de prensa del domingo que los videos publicados en las redes sociales que afirman mostrar al sospechoso no han sido confirmados como auténticos o relacionados con el incidente.

5. Los funcionarios condenaron esto como un ‘acto bárbaro’ y dijeron que fue como aquel ataque de 2017 a la mezquita en la ciudad de Quebec que dejó 6 muertos y 19 heridos

El alcalde de la ciudad de Quebec, Regis Labeaume, dijo en conferencia de prensa el domingo que los asesinatos trajeron muchos recuerdos del ataque de 2017 a una mezquita en la ciudad de Quebec el cual dejó seis muertos y 19 heridos. “Tengo la clara impresión de reproducir una película antigua, una película cuya acción tuvo lugar el 29 de enero de 2017 en la mezquita de Quebec”, dijo Labeaume. “Es un evento aterrador y alucinatorio, un evento que obviamente está más allá de la comprensión”.

Labeaume dijo que el incidente parecía estar aislado. “Siento la necesidad de recordar que este drama no cuestiona el hecho de que esta ciudad es una de las más seguras del mundo, pero es difícil y casi imposible prever las consecuencias de la locura resultante visiblemente de problemas de salud mental”, dijo el alcalde.

El alcalde también agregó que “Es necesario que haya solidaridad. Esta tragedia se suma a nuestra carga mental colectiva de la pandemia, haremos todo lo necesario para lidiar con las consecuencias psicológicas de este hecho”.

El primer ministro Justin Trudeau tuiteó: “Mi corazón se rompe por los seres queridos de las dos personas que murieron en el horrible ataque de anoche en la ciudad de Quebec. También deseo una recuperación completa a los heridos. Los mantenemos en nuestros pensamientos y estaremos allí para ayudarlos. A todos los socorristas, gracias por su arduo trabajo”.

El primer ministro Francois Legault dijo en Twitter: “Quebec se despierta después de una noche de horror. No tengo las palabras para describir tal tragedia “.

