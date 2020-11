El Barça busca al nuevo ‘Luis Suárez’ ¿A qué jugador le sigue la pista?

El FC Barcelona no logró concretar un fichaje en el mercado de verano, que fuera el reemplazo del uruguayo Luis Suárez, por ello, le está apuntando a una posible incorporación del jugador internacional de 21 años, Darwin Núñez.

Los catalanes han “intensificado su interés” en el ‘9’ del Benfica después de que este hiciera un “comienzo rápido viviendo en Portugal”, según Sam Marsden y Moises Llorens de ESPN.

Darwin Núñez se unió al equipo portugués Benfica en el verano cuando salió del Almería y ya cuenta con cuatro goles y cuatro asistencias en sus primeras ocho apariciones con su nuevo equipo, según WhoScored.com.

El impacto instantáneo de Núñez en el Benfica después de su jugada ha hecho que el joven reciba muchos elogios y es fácil ver el por qué. El delantero anotó un hat-trick en su debut en la Europa League con gran estilo.

El jovencito llegó al Benfica por una cantidad de 24 millones de euros, pero parece que será una ganga sí puede continuar con su trayectoria actual.

