El asesinato de Riley Fox en 2004: ahogada y violada

Riley Fox tenía tres años cuando fue secuestrada de su casa la mañana del 6 de junio de 2004 en Wilmington, Illinois. Ella había estado durmiendo en la sala de estar y su padre, Kevin Fox, se despertó y no la encontraba por ningún sitio. Buscó en su casa y también fue a la casa de sus vecinos, pero no había señales de Riley.

Kevin Fox se puso en contacto con las autoridades y comenzó la búsqueda de la niña. Desafortunadamente, ese mismo día, se encontró el cuerpo de Riley Fox. La ataron con cinta adhesiva, la agredieron sexualmente y la ahogaron en un arroyo cercano.

Las autoridades empezaron a sospechar del padre de Riley, Kevin Fox, y centraron sus esfuerzos de investigación en él a pesar de otras pruebas en el caso. Fox finalmente fue acusado de asesinato en primer grado y pasó varios meses en la cárcel antes de ser absuelto gracias a unas pruebas de ADN, según muestran los documentos judiciales. No fue hasta años después, en 2010, que el verdadero asesino, el delincuente sexual convicto Scott Eby, se declaró culpable.

Riley Fox fue secuestrada en su casa en Wilmington mientras dormía en el sofá de la sala de estar

Según los documentos judiciales sobre el caso, la esposa de Kevin Fox, Melissa, estaba en Chicago para una caminata de dos días, organizada para favorecer la investigación sobre el cáncer de mama y él había salido la noche del 5 de junio de 2004 con su cuñado mientras su suegra vigilaba a los dos niños en su casa.

Después de su salida nocturna, Kevin Fox regresó a la casa de su suegra para recoger a los niños y llevarlos a casa. Su plan era despertarlos temprano para que todos pudieran ir a Chicago y animar a su madre en la caminata benéfica, según documentos judiciales.

Como las sábanas todavía estaban en la secadora, puso a los dos niños a dormir en la sala de estar, a su hijo de seis años en un sofá y a Riley de tres en otro sofá a unos metros de distancia. Fox luego se fue a dormir a su habitación. A la mañana siguiente, su hijo lo despertó para decirle que Riley había desaparecido.

En octubre de 2004, Kevin Fox fue acusado del asesinato en primer grado de su hija después de un largo interrogatorio, del que se retractó inmediatamente después y dijo que fue coaccionado

La evidencia encontrada en la escena del crimen finalmente eliminó a Kevin Fox y ayudó a identificar al verdadero asesino

Hubo ciertas pruebas que se recopilaron en la escena del crimen que no fueron seguidas por los investigadores, según muestran los documentos judiciales. Eby ya había sido encarcelado varias veces antes del asesinato de Riley y cuando fue liberado en 2003, su perfil de ADN se cargó en la base de datos criminal nacional.

Después del asesinato de Riley, los detectives recuperaron muestras parciales de ADN de un sospechoso, pero como no eran muestras completas, no se ingresaron automáticamente en la base de datos nacional. Además, después del arresto de Kevin Fox, las autoridades no compararon su ADN con el ADN del sospechoso encontrado en el lugar y se comunicaron con el FBI para solicitar que dejaran de analizar el ADN encontrado.

No fue hasta ocho meses después que los abogados de Fox lograron que un laboratorio privado analizara el ADN, dijeron sus abogados. Los resultados revelaron, con 100% de certeza, que el ADN de Kevin Fox no coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Riley Fox. Los cargos contra Fox se retiraron al día siguiente y fue liberado de la cárcel después de 243 días.

Después de varios años sin un sospechoso claro, el FBI se hizo cargo de la investigación y descubrió un par de zapatos cerca del cuerpo de Riley Fox con el nombre de Eby escrito en ellos, escribió el Chicago Tribune.

El medio informó que los zapatos figuraban en una lista de pruebas enviada al FBI para su análisis y se incluyeron en un memorando policial del sheriff del condado de Will justo después del asesinato de Riley Fox. También descubrieron que otra casa en la misma cuadra que la casa de Fox fue robada la noche del asesinato de Riley.