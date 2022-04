NY: Asaltante quema con agua hirviendo a anciana por robarla en su apartamento

En un acto delincuencial calificado como salvaje, un intruso llegó hasta un apartamento en el condado de El Bronx, y para robar el lugar le lanzó agua hirviendo a una anciana de 89 años, que le ocasionó graves quemaduras y heridas en el cuerpo.

El hecho ocurrió en uno de los edificios de NYCHA para personas mayores, lozalizado en el 2440 de Boston Road, en East Bronx, según lo reportó el periódico NY Post, hasta donde el intruso subió y cuando la mujer se negó a darle dinero, la atacó.

El citado medio reportó que de acuerdo a informes de la policía del NYPD, la adulta mayor fue encontrada tirada en el piso en su en su apartamento con evidentes y dolorosas heridas.

Brute burns elderly woman with boiling water in Bronx home invasion https://t.co/pzGqY9JMaA pic.twitter.com/p6dgZEISBd — New York Post Metro (@nypmetro) April 22, 2022

La policía aseguró que la víctima fue encontrada inicialmente por su sobrina, quien al llegar al apartamento vio la brutal escena.

El crimen tuvo lugar entre el jueves pasado en horas de la noche y el viernes en la madrugada, pero la mujer solo fue rescatada hacia las 2 p.m, del viernes cuando la sobrina la halló.

89-year-old burned with boiling water, beaten in Bronx home invasion An 89-year-old woman was burned with boiling water and beaten in a home invasion in the Bronx. Now, police have made an arrest; CBS2's Dave Carlin reports. 2022-04-23T22:25:24Z

El citado medio aseguró que la anciana fue llevada al hospital a recibir atención médica y allí dictaminaron que sufrió quemaduras serias en la espalda, el hombro y el cuello

Hasta el momento el NYPD no ha suminstrado más información sobre el violento acto y está revsando camaras de seguridad del lugar y la zona para poder determinar quién cometió el crimen.

La policía también dijo que por el momento ninguna persona ha sido arrestada como culpable del incidente violento y aprovechó para hacer un llamado al público para que colabore con información tendiente a esclarecer el suceso.

Police: Suspect poured boiling water on 89-year-old woman in Bronx home invasion Police say an 89-year-old woman was attacked with boiling hot water during a home invasion in the Bronx. 2022-04-24T12:00:29Z

“Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales”, advirtió el NYPD.

Los actos violentos y delincuenciales se han disparado en la ciudad de Nueva York en lo que va del 2022.

NO se han revelado detalles sobre la anciana, quien se encuentra en el hospital recuperándose de las severas heridas que el delincuente le causó.

Como parte de las labores de la Ciudad de Nueva York para poner a raya a los delincuentes y violentos, la Administración del Alcalde, Eric Adams lanzó un plan de seguridad en el que pidió también ayuda al Estado para que revirtiera cambios a la reforma de fianzas.