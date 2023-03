‘El Chapito’: Detienen a niño de 14 años por 8 asesinatos en México

Las autoridades mexicanas confirmaron el arresto de un niño de 14 años apodado “El Chapito”, sospechoso de ser el autor material del aasesinato de ocho personas relacionado con las drogas cerca de la Ciudad de México, en el pasado mes de enero, según informó este jueves la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Según consigna The Associated Press (AP), el nombre del niño no fue revelado, pero su apodo, “Pequeño Chapo”, es en referencia al narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, cabe aclarar que no existe parentesco alguno entre el menor imputado y uno de los principales narcotraficantes de la historia.

Entre la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado se aprehendió a los nueve implicados. Los adultos fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo, y el menor puesto a disposición de un juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, según consigna Proceso.

El motivo de los asesinatos no se hizo público, pero las bandas de narcotraficantes en México, según reporta AP, suelen incursionar en el secuestro y el asesinato a sueldo. Además, se caracterizan por matar a rivales que venden drogas en su territorio, o bien a personas que les roban dinero.

Cómo fue la masacre por la que fue detenido “El Chapito”

De acuerdo a la información brindada por la citada cadena de noticias, “El Chapito” supuestamente se subió a una motocicleta y abrió fuego contra una familia en Chimalhuacan, un suburbio humilde de la Ciudad de México.

Las víctimas del niño, identificado por los investigadores como Said “N”, estaban celebrando una fiesta en su casa en el momento del ataque, que también dejó cinco adultos y dos niños heridos. Se informó que fue una fiesta de cumpleaños.

Otro hombre también fue arrestado en los asesinatos del 22 de enero, en tanto que otros siete miembros de la pandilla fueron arrestados por cargos de drogas. Según precisa El Heraldo de México, se trata de Luis Raúl “N”, alias “El Ñoño”, también de 14 años de edad, y que al igual que “El Chapito”, son señalados de haber matado a balazos a ocho personas y dejar heridas a otras siete.

Según reporta Infobae México, los otros implicados fueron identificados como Luis Raúl “N”, Erika Patricia “N”, Lesly Karina “N”, Brandon Yael “N”, Jesús “N”, Jonathan Emmanuel “N”, Julio “N”, y Luis Enrique “N”.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada de Homicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (CONAHO) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

El líder de la banda, identificado como Leonardo “N”, alias “El Lenguas”, de 28 años, ya fue capturado, informaron las autoridades.

Las autoridades mexicanas dijeron que “El Chapito” fue drogado y amenazado para cometer los crímenes

Después de su arresto, el niño, a quien las autoridades identificaron solo por su primer nombre, Edgar, dijo a los periodistas que fue drogado y amenazado para que cometiera los delitos.

En tanto, los fiscales del estado fronterizo norteño de Sonora dijeron que habían arrestado a una mujer vinculada a hasta nueve asesinatos en la ciudad fronteriza de Mexicali.

La oficina del fiscal estatal dijo que la mujer tenía órdenes de arresto pendientes por dos asesinatos, pero que había sido nombrada en otras siete investigaciones de homicidio. La oficina no dijo cuáles podrían ser los posibles motivos de esos homicidios.

LEER MÁS: Amenaza narco a Leo Messi: ¿Qué se sabe del mensaje mafioso al astro argentino?

Sigue a AhoraMismo en Instagram