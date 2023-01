“Chapo” Guzmán envía mensaje al presidente de México: ¿Qué le pide a AMLO?

El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera.

El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia.

