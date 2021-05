Rescatan a niño de 2 años secuestrado en guardería: ¿Arrestaron a los captores?

Un niño se encuentra a salvo después de haber sido secuestrado de la guardería de una iglesia en Virginia, en horas de la tarde del pasado domingo 2 de mayo, según informaron las autoridades locales.

Los secuestradores, identificados como Nancy Renee Fridley y Bobby Lee Taylor, fueron arrestados el lunes 3 de mayo y enfrentan cargos por secuestrar a Noah Trout, de 2 años de edad.

The New York Post dio a conocer que Fridley se volvió una persona de interés en el secuestro de Trout después de que las imágenes de una cámara de vigilancia la mostraran saliendo en compañía del menor de la guardería de la Iglesia Bautista Riverview en Ripplemead, Virginia.

El citado medio de comunicación agregó que las autoridades policiales establecieron un perímetro de seguridad en la vivienda de Nancy Renee Fridley en Clifton Forge, esto después de ser señalada como la principal sospechosa de secuestrar al pequeño Noah Trout.

Crime Online dio a conocer que Trout fue encontrado en el interior de la vivienda de Fridley en el Condado de Alleghany en el estado de Virginia.

“Los agentes del FBI y la Unidad Táctica de la Policía Estatal de Virginia vieron a un niño que coincidía con la descripción de Noah en el área de la casa. Poco tiempo después, el FBI y la Policía Estatal de Virginia recuperaron a Noah”, aseguró Morgan Millirons, portavoz del Sheriff del Condado de Giles.

“Tengan en cuenta que, a pesar de que Noah ha sido recuperado de forma segura, la investigación aún está en curso y debemos tener cuidado con la información que se divulga”, agregó Millirons en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en el estado de Virginia.

Local 21 News detalló que Noah Trout fue trasladado a un hospital local para ser examinado por el personal médico y parecía no haber sufrido ningún tipo de daño físico.

