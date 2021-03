Latino secuestró, violó y le disparó a un adolescente: Aliex Santiesteban

Un latino de 43 años fue arrestado por las autoridades de Florida tras ser acusado de secuestrar, violar y disparar a un adolescente de 12 años en un incidente que ocurrió el pasado fin de semana en Brownsville.

El detenido, identificado como Aliex Santiesteban, de 43 años, enfrenta cargos por intento de asesinato, agresión sexual con un arma mortal y secuestro de un niño menor de 13 años de edad.

The New York Post informó que el arresto del sospechoso fue posible después de que las autoridades policiales encontraron una coincidencia en su ADN con el de la víctima.

El medio de comunicación agregó que el incidente ocurrió en horas de la madrugada del pasado sábado 27 de marzo cuando el menor caminaba por las calles del suburbio de Brownsville y fue presuntamente secuestrado a punta de pistola por parte de Santiesteban, quien se trasladaba a bordo de un vehículo sedán negro de cuatro puertas.

Telemundo detalló que el hombre obligó al adolescente a subirse al automóvil, para luego conducir hasta un lote baldío en el área de la calle 45 y la avenida 41 del noroeste, donde lo “asaltó sexualmente” en el asiento trasero.

El reporte policial puntualizó que fue imposible para la víctima escapar de la parte trasera del vehículo, esto debido a que los seguros de protección para niños se encontraban activados al momento del incidente.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Miami-Dade precisó que la víctima sufrió un disparo en la cara como consecuencia de su resistencia a la agresión de índole sexual por parte de Aliex Santiesteban.

NBC Miami dio a conocer que el menor no podía ver después del impacto de bala que recibió en la cara, por lo que se encontraba deambulando antes de ser socorrido por un buen samaritano que lo trasladó a una tienda cercana para llamar al 911.

“Él estaba gritando ‘ayúdame por favor’, así que lo traje a la tienda para pedir ayuda”, aseguró un hombre identificado como Johnny, quien fue el buen samaritano que rescató a la víctima.

Las imágenes de la cámara de vigilancia de la tienda mostraron al adolescente cubierto en sangre antes de colapsar en el suelo previo a la llegada de los agentes policiales.

La Unidad de Rescate de Miami-Dade respondió al llamado de emergencia y trasladó de manera inmediata al adolescente al Hospital Jackson Memorial, lugar en donde fue declarado en un estado crítico de salud, según detalló NBC Miami.

Álvaro Zabaleta, portavoz del Departamento de Policía de Miami-Dade, ofreció declaraciones a los medios de comunicación durante el pasado lunes 29 de marzo para dar a conocer que el menor se encuentra en un estado estable de salud: “Todavía tiene un largo camino por delante en lo que respecta a su recuperación”.

The New York Post reportó que la víctima se había escapado de su casa para visitar a unos amigos y había dejado almohadas debajo de las sábanas de su cama para que en caso de que sus padres se acercaran a su habitación, no se percataran que no se encontraba en la vivienda.