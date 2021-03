Arrestan a mujer que atacó a conductor de Uber: ¿Qué cargos enfrenta? [VIDEO]

Malaysia King, una de las mujeres que atacó a un conductor de Uber en San Francisco, fue arrestada en Las Vegas y enfrenta cargos por el incidente que ocurrió el pasado domingo, 7 de marzo.

El altercado que fue captado en vídeo por el conductor de Uber identificado como Subhakar Khadka, muestra a King junto a otras dos mujeres mientras atacan al individuo por exigirles que usaran mascarillas al momento de abordar el vehículo.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de San Francisco, Malaysia King, de 24 años de edad, fue arrestada en Las Vegas y enfrenta cargos de ataque con un químico corrosivo, agresión, conspiración y violación del código de salud y seguridad.

Arna Kimiai, otra de las mujeres implicadas en el altercado, no había sido arrestada hasta horas de la mañana del viernes, 12 de marzo. Sin embargo, un portavoz de la Policía de San Francisco aseguró que su abogado contactó a las autoridades para notificarles que tenía intenciones de entregarse.

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021