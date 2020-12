¿Cuándo murió Aretha Franklin? ¿Qué edad tenía?

Un artículo que afirma que Aretha Franklin murió en diciembre de 2020 confunde a algunas personas en las redes sociales. Sí, la legendaria reina del soul está muerta. Sin embargo, Aretha Franklin murió en 2018.

Un artículo del 16 de diciembre de 2020 anuncia: “Aretha Franklin, la reina del soul, muere a los 76 años”. Afirma además: “Aretha Franklin murió a la edad de 76 años. La legendaria intérprete es quizás más famosa por su exitosa canción ‘Respect’, que lanzó en 1967. A la edad de 18 años, ya había conseguido un contrato discográfico. Se ganó el apodo de la reina del soul a finales de la década de 1960. En 2005, el presidente George W. Bush la honró con la Medalla Presidencial de la Libertad”.

Pero espere un minuto: ¿no murió Franklin ya? Sí.

Esto es lo que necesita saber:

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5

— Barack Obama (@BarackObama) August 16, 2018