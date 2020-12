Concursante de reality denuncia a dos compañeros por agresión sexual

Dos temporadas de The Challenge de MTV, Inferno II y The Duel, se lanzaron en Netflix el 15 de diciembre y muchos fans del programa y nuevos espectadores se preguntarán sobre algunos de los diferentes concursantes en el programa y qué hicieron después de sus carreras en The Challenge. Uno de los miembros del elenco con una historia muy impactante fue Inferno II fue Tonya Cooley, quien estaba en el equipo de Bad A *** s.

Durante la temporada, Cooley perdió la paciencia en una discusión con su compañera concursante Beth Stolarczyk y arrojó su maleta y sus pertenencias a la piscina. Una historia recurrente a lo largo de la temporada fue la lucha de Cooley por llevarse bien con sus compañeras de equipo Veronica Portillo, Rachel Robinson y Tina Barta. Cooley solía abrirse durante sus confesionarios sobre cómo se sentía excluida y no entendía por qué no era apoyada por sus compañeras de equipo.

Después de su aparición en Inferno II, regresó para otros cuatro desafíos hasta su última aparición en The Ruins en 2009. Después del programa, Cooley demandó a MTV y dijo que había sido agredida sexualmente por un par de miembros del elenco en esa temporada.

La demanda de Cooley alegaba que había sido agredida sexualmente por 2 miembros masculinos del elenco y la demanda se resolvió fuera de los tribunales

Cooley presentó una demanda el 27 de octubre de 2011 contra Bunim / Murray Productions (BMP), MTV y Kenny Santucci y Evan Starkman alegando que los dos concursantes “tomaron el cepillo de dientes de otro participante masculino y se lo insertaron en la vagina de la demandante cuando se desmayó”, según la versión publicada de la demanda por Hollywood Reporter.

La demanda declaró que BMP proporcionó a los concursantes alcohol ilimitado para “alentar a los participantes a tener un comportamiento escandaloso que aumentaría las audiencias”. También declaró que MTV y BMP “alentaron y perdonaron a los concursantes masculinos a maltratar a las mujeres, generalmente en temas sexuales”.

La empresa matriz de MTV, Viacom, respondió a la demanda afirmando que Cooley fue expulsada de The Ruins porque “golpeó violentamente a otro concursante”. La contraacusación también argumentó que “Además de no hacer uso de las políticas y los procedimientos de denuncia de VMN, Cooley no pudo evitar los comportamientos de los que se queja. Por ejemplo, mientras participaba en The Ruins, Cooley estaba habitualmente bebida”, compartió Hollywood Reporter.

En entrevistas con BuzzFeed News, varios otros miembros del elenco dijeron que aunque el incidente en cuestión fue inapropiado, el asalto descrito en la demanda nunca sucedió. Johnny “Bananas” Devenanzio, cuya litera estaba al lado de la de Cooley, dijo que se había emborrachado y se había desmayado y que se tomó una foto de Santucci y Starkman sosteniendo el cepillo de dientes, pero no hubo agresión, dijo. La concursante Susie Meister dijo:

“La verdad del asunto es que Tonya se emborrachó, se desmayó en su cama con la parte inferior del bikini cayéndose, y los chicos sostuvieron este cepillo de dientes como una broma para tomar una foto, lo cual es totalmente inapropiado y repugnante. Pero no hubo ninguna agresión.”

Ambos mencionaron que había cámaras sobre los concursantes en todo momento y si hubiera habido alguna señal de asalto, el programa hubiese intervenido. Devenanzio dijo que cree que otros concursantes a los que no les gustaba Santucci y Starkman le explicaron a Cooley una versión inexacta de los hechos. “No creo que Tonya esté acusando a propósito a personas que no lo hicieron”, dijo Meister. “Creo que ella cree que sucedió cuando no sucedió”.

La demanda se resolvió de forma privada y se cerró en octubre de 2012 y los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

Cooley apareció en 8 temporadas de “The Challenge” y ganó 1 y más tarde habló sobre sus luchas en el reality show

Cooley, ahora de 40 años, hizo su debut en MTV en The Real World: Chicago en 2001 y 2002 antes de debutar en The Challenge cuando se conocía como The Real World / Road Rules Challenge por su sexta temporada, Battle of the Sexes. También apareció en The Gauntlet y Battle of the Sexes 2 antes de su aparición en Inferno II. Luego compitió en Fresh Meat, seguido de Inferno 3, que ganó, luego The Island y The Ruins, su última temporada, en 2009.

Cooley habló con BuzzFeed News en una entrevista telefónica en 2016 y, aunque no pudo discutir los detalles de la demanda, compartió sus experiencias en el programa y las luchas que tuvo con el alcoholismo en esos reality shows: “Bebía demasiado y tomé algunas decisiones poco saludables”, dijo al medio.

Dijo que el programa sacó a relucir muchos problemas que tenía en su vida antes de competir en los concursos: “No voy a ocultar el hecho de que me convertí en alcohólica en el programa. Era una gran concursante, pero estaba perdida personalmente. Mentalmente, no era lo suficientemente madura para manejar algunas de las situaciones en las que me encontraba y, a su vez, bebía mucho”.

Cooley ahora está sobria y abrió su propia peluquería, compartió con BuzzFeed News y dijo que la mayoría de los fans del programa se sorprenderían de verla ahora. “Ahora soy una persona feliz. Todavía tengo un poco de la Tonya salvaje y loca en mí, pero he aprendido a equilibrarla. Hubiera sido bueno que la gente viera que realmente lo logré”.