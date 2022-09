Antron McCray, uno de los Central Park Five injustamente encarcelados: ¿dónde está?

Antron McCray es uno de los Central Park Five. Tenía 15 años cuando fue arrestado en 1989 en relación con la violación de Trisha Meili, conocida entonces como la runner de Central Park. McCray fue condenado por la violación de Meili, junto con Korey Wise, Yusef Salaam, Raymond Santana y Kevin Richardson. McCray fue juzgado como menor y condenado por violación y agresión.

Fue condenado a una pena que iba de 5 a 10 años de prisión. Fue liberado de prisión después de siete años.

En 2002, Matías Reyes, un violador en serie, admitió su culpabilidad y una prueba de ADN exoneró a los cinco hombres.

Después de la exoneración de los cinco hombres, la ciudad de Nueva York acordó pagarles un acuerdo de $41 millones, que era aproximadamente un millón por cada uno de los años que pasaron en prisión. Según la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, McCray recibiría $ 7.125 millones de ese acuerdo. When They See Us, una serie de cuatro partes en Netflix dirigida por Ava DuVernay, explora el famoso y desgarrador caso.

Esto es lo que necesita saber sobre dónde está McCray ahora:

Antron McCray vive en Georgia con su esposa y su familia

Antron McCray, de 48 años, ahora vive en Georgia con su esposa y su familia, según The Innocence Project. Se ha mantenido en gran medida fuera del centro de atención desde que salió de prisión. McCray cumplió aproximadamente siete años en prisión antes de ser liberado.

En mayo de 2019, en CBS News, McCray concedió una entrevista, hablando sobre el interrogatorio que experimentó en 1989. Dijo:

“Decía la verdad al principio. Pidieron hablar con mi padre. Mi padre salió de la habitación con ellos. Volvió a la habitación, se acaba de cambiar. Él me dijo: ‘Dile a estas personas lo que quieren escuchar para que te vayas a casa’. Yo dije: ‘Papá, pero yo no hice nada’. La policía me estaba gritando. Mi padre me gritaba. Dije: ‘Está bien. Lo haré’. Y miré a mi padre. Él es mi héroe. Pero se dio por vencido conmigo. Sabes, estaba diciendo la verdad y él sólo me dijo que mintiera”.

McCray no perdonó a su padre

McCray agregó que nunca perdonó a su padre: “Ma arruinó la vida. ¿Por qué debería? Es un cobarde”.

En otra entrevista con The New York Times, McCray dijo: “Lucho contra mis sentimientos hacia mi padre”. Continuó: “A veces lo amo. La mayor parte del tiempo, lo odio. Perdí mucho, ya sabes, por algo que no hice. Simplemente no puedo superar eso. Es muy difícil. Cumplí siete años y medio en la cárcel [incluido el tiempo que pasé detenido durante el juicio] por algo que no hice, y simplemente no puedo superarlo”.

En cuanto a cómo es su vida, McCray le dijo a The Times en 2019:

Estoy mal, ¿sabes? Sé que necesito ayuda. Pero siento que soy demasiado viejo para obtener ayuda ahora. Tengo 45 años (ahora tiene 48), así que sólo estoy enfocado en mis hijos. No digo que sea lo correcto. Sólo me mantengo ocupado. Me quedo en el gimnasio. Monto en mi motocicleta. Pero me consume todos los días. Me come vivo. Mi esposa está tratando de conseguirme ayuda, pero sigo negándome. Justo en eso estoy ahora. No sé qué hacer.

McCray explicó a CBS cómo su condena injusta ha afectado la forma en que cría a sus propios hijos. Él dijo: “Les dije a mis hijos: ‘Sólo di la verdad. Sé fiel a quien eres’. Honestamente, la última vez que mentí, me dieron siete años y medio por algo que no hice”.