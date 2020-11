Reúnen 2.5 millones de firmas en Arizona para pedir reconteo de votos

Una petición de “recuento (de votos) o votar de nuevo”, promovida por un hombre de Arizona en Change.org ha acumulado más de 2.5 millones de firmas. Aunque todavía está por debajo de las más de 4 millones de firmas reunidas por una petición similar que se promovió a favor de Hillary Clinton en el 2016, la petición sigue activa. Anthony Kintz fue el hombre que creó la petición después de las elecciones.

Más de 2,5 millones han firmado la petición

Kintz, quien vive en Queen Creek, le dijo a Lynchburg Reporter que hizo la petición cuando sintió que “algo no estaba bien”.

El hombre djo que su objetivo es un recuento o una nueva votación. Kintz, quien está casado y tiene dos hijos, aseguró que apoya al presidente Donald Trump, pero apoyará resultados “justos y precisos” que muestren que ganó el presidente electo Joe Biden.

El promotor de la medida tituló su petición: “Vuelvan a contar o vuelvan a votar todas las elecciones presidenciales del 2020”.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

Escribió en su petición que quiere que toda la elección sea recontada o “re-votada” con “mejor supervisión”.

“También pedimos que ningún medio de comunicación pueda informar de los votos emitidos por uno u otro candidato, hasta que no se haya recibido, contado y verificado el 100% de los votos. Pedimos que esto sea obligatorio para todas las contiendas electorales locales, estatales y federales”, agregó el hombre.

Su biografía en Change.org dice: “Soy un campesino trabajador americano temeroso de Dios. Me criaron 23 años en Iowa. Ahora resido en Arizona. Mantengo la cabeza gacha y me quedo con la mía. Pero como con cualquier campesino sureño, tenemos un límite. Puede que sea un sureño autoproclamado, pero no soy un idiota. Creo firmemente en MAGA (El slogan de Trump Make America Great Again)”.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

Kintz le dijo a Lynchburg Reporter: “El entendimiento es que se necesitan 100,000 firmas dentro de los 30 días para una revisión por parte de la Corte Suprema y obtuvimos 100,000 firmas en las primeras 48 horas”.

Las peticiones de Change.org no garantizan que ninguna acción en particular resultará. La idea detrás de ellos es que al mostrar la cantidad de personas que apoyan una causa, eso podría conducir a un cambio. Por ejemplo, Sallie Mae cambió su política de tarifas de indulgencia después de una petición en 2012.

La Corte Suprema solo revisa las decisiones de los tribunales inferiores (a través de la jurisdicción de apelación) cuando las partes solicitan al Tribunal Supremo de EE.UU. Si no están satisfechas con la decisión de un tribunal inferior, informaron los Tribunales de EE. UU.

El medio principal para presentar una petición ante el tribunal es buscar un auto de certiorari. La Corte Suprema también tiene jurisdicción original sobre una pequeña categoría de casos (lo que significa que puede escuchar un caso sin que sea escuchado primero en un tribunal inferior). Esto solo se aplica a disputas entre estados o entre funcionarios de alto rango como embajadores.

Aunque Change.org no garantiza que ningún grupo en particular “escuche” una petición, El grupo “Nosotros la gente” de Petitions.WhiteHouse.gov, un sitio de petición diferente, sí lo hace. “We the People”(Nosotros la gente) señala que para esas peticiones: “Si se reúnen 100.000 firmas en 30 días, revisaremos su petición, nos aseguraremos de que llegue a los expertos en políticas correspondientes y emitiremos una respuesta oficial”.

El sitio señala: “Una vez que la petición alcance el umbral requerido, se pondrá en una cola para ser revisada por la Casa Blanca. Otros aún pueden firmar la petición mientras se espera una respuesta. Cuando la Casa Blanca responda, todos los que hayan firmado la petición recibirán un correo electrónico de la Casa Blanca para informarle que la hemos revisado y respondido”.

El sitio también dice: “En algunos casos, la respuesta de la Casa Blanca podría no abordar los hechos de un asunto en particular para evitar la apariencia de una influencia indebida (como en asuntos específicos de adquisiciones, cumplimiento de la ley o adjudicación). Además, la Casa Blanca no responderá a las peticiones que violen los términos de participación de We the People. En algunos casos, se puede utilizar una única actualización para peticiones sobre temas similares.

El New York Times se puso en contacto con los principales funcionarios electorales de todos los estados y no encontró ningún registro de irregularidades que cambiaran los resultados.

¿Cuáles son los escenarios si Trump no acepta los resultado electorales?#EleccionesEU | ¿Qué sucederá si Donald Trump no acepta los resultados de los comicios presidenciales del 3 de noviembre? J. Jesús Esquivel responde a este cuestionamiento en su #análisis. ➡ http://ow.ly/4QZL50C8dZV 2020-10-31T03:00:08Z

El New York Times informó que después de contactar a los principales funcionarios electorales de cada estado, 45 respondieron y ninguno informó de ninguna evidencia de fraude o irregularidades que pudieran haber cambiado el resultado de las elecciones.

El Times también habló con funcionarios estatales o encontró comentarios públicos para cuatro de los otros cinco estados, que tampoco revelaron ninguna irregularidad que pudiera haber cambiado el resultado. Los funcionarios de Texas no respondieron, pero los funcionarios del condado de Harris dijeron que solo había problemas menores.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020