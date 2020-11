Alicia Machado celebra derrota de Trump pero advierte que vendrá “su furia”

Han sido muchas las voces de alegría y emoción que ha dejado el triunfo de Biden como el presidente electo número 46 de Estados Unidos y la derrota de Trump, pero para Alicia Machado, quien desde que fue Miss Universo 1996 soportó humillaciones directas del magnate, todo tiene un sabor especial y muy personal.

Así lo confesó abiertamente la exreina de belleza, a través de un Facebook Live, en el que aseguró que saber que Trump ya está de salida la llena de mucho gozo y felicidad.

“Tengo una paz que no tengo ni palabras para expresar como me siento en este momento, y pues sí, por situaciones personales. Desgraciadamente mi experiencia personal con este señor, es inolvidable para mí. No se trata de perdonar o no”, aseguró la venezolana, quien agregó que desde que Trump ganó la Presidencia, su vida fue una pesadilla.

“Llevo 4 años en un infierno desde que este señor es presidente. Ha sido un infierno de todas las maneras habidas y por haber, y una vez lo superé y otra vez siento lo mismo. Me siento como el día que entregué la corona de Miss Universo y dije: ‘toma, quédate con tu concurso’… siento que me liberé”, destacó Machado, quien ha revelado públicamente el bullying que sufrió por parte de Trump cuando apenas era una jovencita de 19 años y ganó Miss Universo, que incluso la llevó a pensar en el suicidio.

Miss Universe 1996 – Alicia Machado (VENEZUELA)Miss Venezuela-Universe 1996 – Alicia Machado 2008-01-27T00:58:07Z

“Era una niña que hace 24 anos tuvo la desagradable experiencia de tener que sobrevivir a este tipo, y ahora, 24 años después, vamos a volver a sobrevivir a ese tipo. Si yo pude, ustedes también. Estados Unidos no se merece estar gobernado por un tipo como ese. No se trata de dinero, se trata de muchas cosas. Gracias a Dios, ya no va a tener tiempo de seguir destruyendo el país”, recalcó Machado, advirtiendo que aunque Trump este “pataleando” y haciendo berrinches por su derrota, él ya será parte del pasado.

Trump Criticizes Former Miss Universe | Alicia Machado Speaks OutAlicia Machado became a topic in the first presidential debate because Trump publicly criticized her weight after she became Miss Universe. 2016-09-28T13:40:26Z

“Él aquí no va a hacer lo que se la da la gana, porque este no es el Miss Universo, ni un burdel, ni un casino, ni los negocios que a él le encantan, ni un campo de golf. Esta es una nación que lidera al mundo y no le puede seguir faltando el respeto al resto de líderes. Ya está. No podemos seguir en manos de un loco”.

Alicia Machado habla de su experiencia con Donald Trump | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Al convertirse en Miss Venezuela, rumbo al Miss Universo, Alicia Machado nunca se imaginó que el certamen sería adquirido por Donald Trump, quien poco después la expondría públicamente… Ella nos cuenta más de su experiencia con el mandatario americano. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de… 2018-04-04T21:56:16Z

Alicia fue más allá, y tras burlarse de Trump, llamándolo como él solía llamarla en Miss Universo, cuando aumentó de peso, insistió en que Trump es un mal ser humano.

“Mister Piggy… es que ese señor es malo, malo, malo. Él es como el coco, es muy malo, pero ya nos libramos (…) es cerrar un ciclo de odio en mi contra”, dijo la ex Miss Universo.

Y aunque la actriz mencionó que Estados Unidos entrará en un nuevo camino, al mismo tiempo aseguró que conociendo a Trump como lo conoció, seguramente intentará hacer cosas contra los inmigrantes en los días que le quedan para salir de la Casa Blanca.

FLASHBACK: Donald Trump Held a Press Conference About Alicia Machado's Weight in 1997Subscribe to ET: http://bit.ly/1xTQtvw Donald Trump's treatment of Miss Universe winner Alicia Machado was a hot topic in the first presidential debate. Now, from ET's archives: our cameras were there as Trump had Machado bike in front of press and called her an "eating machine." 2016-09-30T01:00:01Z

Por ello pidió a aquellas personas que tengan trámites migratorios pendientes, que se asesoren bien de sus abogados y se informen, pues según dijo: “viene la furia de Trump, y ¿cómo es la furia de él?, pues ahora como se tiene que ir, va a tratar de hacer todo lo que dijo que iba a hacer de aquí a allá. Lo va a hacer (cosas malas contra inmigrantes), porque es la poca dignidad que le queda con sus simpatizantes.

La exreina concluyó su charla pidiendo incluso a la primera dama que intervenga y lo frene.



“Melania por favor, pónlo a ver Netflix, quédate con él, házle piojitos para que el tipo se relaje, por favor”, dijo con ironía Alicia.

Sigue a AhoraMismo en Instagram