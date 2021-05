Angela Green, mujer desaparecida en 2019: ¿por qué su esposo mintió?

En julio de 2019, Geoff Green de Prairie Village, Kansas, le dijo a su hija Ellie que su madre había muerto de un derrame cerebral en el hospital. Meses después, Ellie descubrió que no había certificado de defunción. Green luego dijo que su madre se había ido de la ciudad con amigos. En febrero de 2020, Ellie presentó una solicitud para personas desaparecidas para su madre, Angela Green, que sigue desaparecida hasta el día de hoy.

Angela Green nació y se crió en las afueras de Tianjin, en el norte de China. Conoció a Geoff Green, un vendedor de automóviles y mecánico, a través de un amigo de sus padres cuando él estaba en un viaje de trabajo a China, según informó Huffington Post. Como describió el medio, los dos tuvieron un noviazgo de un año después de su primera cita, a menudo por correo, hasta que ella se mudó a Kansas para casarse con él.

Michelle Guo, la sobrina de Angela Green, le dijo a Heavy que quería dejar las cosas claras sobre el matrimonio de su tía con Geoff Green. “Angie aspiraba a ser periodista y si se hubiera quedado en China, habría tenido un futuro muy brillante”, explicó Guo. “Geoff no tenía mucho dinero y no era un hombre rico de ninguna manera, y Angela lo sabía antes de venir a los Estados Unidos”.

Geoff Green originalmente les dijo a los miembros de la familia que Angela murió pero luego dijo que se fue del país

Geoff Green habló por primera vez con su hija, Ellie Green, sobre la muerte de su madre el 16 de julio de 2019. Dijo que Angela Green había muerto de un derrame cerebral en el hospital.

Según el Huffington Post, Green no sabía el nombre del hospital donde murió, dijo que no quería un servicio conmemorativo y que no quería que Ellie compartiera la noticia con la familia de Angela Green hasta que él estuviera listo para notificárselo.

La hija de Green respetó sus deseos y lidió con su dolor sola hasta que la falta de respuestas a sus preguntas la llevó a contactar a la familia de Angela Green en febrero de 2020. Inmediatamente sospecharon y le pidieron que solicitara un certificado de defunción. Ellie Green lo hizo y descubrió que no había constancia de la muerte de su madre.

Fue entonces cuando Geoff Green le dijo que se había inventado la historia de la hospitalización y muerte de Angela: “No quería que pensaras que se había escapado con un extraño para hacer algo. La verdad es que ella desapareció”.

Ellie Green le dijo al Huffington Post que esas eran solo dos de las historia que le había contado, pero también le dijo en llamadas telefónicas posteriores que no estaba seguro de dónde estaba ella. Una vez le dijo que pensaba que Angela pudo haber “fingido su propia muerte para hacerlo sentir mal”, dijo Ellie.

Green no ha cooperado mucho con las autoridades y contrató a un abogado defensor penal

Heavy habló con el sargento detective Adam Taylor del Departamento de Policía de Prairie Village sobre Geoff Green y le preguntó si alguna vez lo consideraron sospechoso. Taylor explicó que no tenían evidencia que los llevara a “cargos criminales” y que Green no era sospechoso. Sin embargo, Taylor explicó que Green no había cooperado y que no había querido hablar con ellos.

Green contrató a un abogado de defensa criminal poco después de que se presentara el informe de las personas desaparecidas, dijo Ellie. Heavy se acercó a su abogado, Paul Cramm, pero no recibió respuesta a tiempo para su publicación.