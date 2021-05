Josie Artin, la amiga Haley Anderson, asesinada en 2018: ¿dónde está hoy?

Josie Artin era una amiga cercana y compañera de casa de Haley Anderson, la estudiante de la Universidad de Binghamton asesinada por su exnovio en marzo de 2018. 48 Hours documentó la investigación sobre el asesinato de Anderson y la búsqueda de su asesino. Puedes recuperar el episodio aquí.

Artin fue una de los testigos que habló con 48 Hours sobre lo que sucedió el día en que Anderson fue hallada muerta. Artin dijo que ella y los otros compañeros de cuarto se preocuparon después de que Anderson no se presentara a un evento y no respondiera a los mensajes de texto o llamadas telefónicas. Los compañeros de cuarto de Anderson usaron la aplicación “Find My Friends” para rastrear el teléfono celular de Anderson hasta el apartamento de Orlando Tercero. Tercero y Anderson habían tenido una relación sentimental, pero Anderson no quería una relación seria con él. Artin describió a Tercero como alguien celoso cuando Anderson salía con otras personas.

Artin y otra compañera de cuarto, Mishela Topalli, fueron al departamento de Tercero y treparon por una ventana después de que nadie abriera la puerta. Encontraron el cuerpo de Anderson en la cama de Tercero. Días después, Artin le dijo al New York Post que sabía que Anderson estaba muerta por el color que tenía su piel. “Llamamos a la policía. Mi amigo estaba hablando por teléfono con ellos. Me preguntaron: ‘¿Está respirando?’, así que me acerqué a ella y me di cuenta de que estaba muerta desde hacía horas.





Tercero tenía doble ciudadanía de Estados Unidos y Nicaragua y voló al país centroamericano pocas horas después del asesinato de Anderson. Según WNBF, que citó una acusación formal, Tercero dejó una nota en su apartamento de Nueva York que decía: “Nunca imaginé hacer esto. Lo siento.” Fue arrestado poco después de llegar a Nicaragua y acusado de feminicidio. Tercero fue declarado culpable del asesinato de Anderson por un juez nicaragüense y sentenciado a 30 años de prisión.

Después de sufrir el horror de la muerte de su amiga, Artin se graduó de la Universidad de Binghamton. ¿Dónde está ella ahora? Esto es lo que necesita saber:

Josephine Artin trabaja en una granja

Artin se graduó de la Universidad de Binghamton en mayo de 2018 con una licenciatura en economía. Según su perfil de LinkedIn, Artin regresó a su ciudad natal de Nyack, una aldea en el condado de Rockland, Nueva York. Como muchos graduados universitarios recientes, Artin comenzó su vida profesional con un trabajo en una tienda local. Trabajó en Pie Lady & Son, una cafetería y una tienda de productos horneados.

Pero en el verano de 2019, Artin se puso a trabajar en la industria agrícola. Ahora trabaja como Indoor Farmer en Upward Farms.

En cuanto a su vida personal, Artin está saliendo con alguien, según su página de Facebook. También tiene un gato llamado Clem.

Artin recuerda a Haley Anderson como una “chica dulce” y la vio viva por última vez durante una noche de juegos con sus compañeros de piso

Josie Artin vio por última vez a Haley Anderson durante la noche de juego semanal que tuvieron con los otros compañeros de casa en Binghamton, según informó 48 Hours. Artin describió a Anderson como la amiga que siempre hacía todo lo posible para animarlos a todos. “Ella trajo mucha felicidad a nuestra casa”, dijo Artin a Press Connects. “Anderson era una chica dulce”.

El día después de que Anderson fuera encontrada muerta, Artin compartió una serie de fotos con ella y sus amigos junto con la simple leyenda: “Te amo para siempre”.

El 22 de marzo de 2018, Artin compartió una foto de Anderson de esa última noche en la casa de Binghamton. Artin escribió: “Esta es la última foto que tomé de ti, desde la última vez que te vi, y estabas feliz y haciendo el tonto. (…) Es borrosa, pero siento que captura perfectamente tu esencia y tu energía persistente y siempre en movimiento. Te extraño, mi chica”.