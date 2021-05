Chris Watts fue condenado hace tres años por los asesinatos de su esposa Shanann, sus dos hijas Bella, 4, y Celeste, 2, y el bebé nonato de Shanann. Actualmente cumple cinco cadenas perpetuas en prisión por los delitos.

A raíz del documental de Netflix American Murder: The Family Next Door, esto es lo que necesita saber sobre Watts, incluido lo que hacía para ganarse la vida y cómo fue capturado y acusado de los crímenes.

Chris Watts era un operador de una empresa petrolera pero tenía problemas financieros

VideoVideo related to ¿de qué trabajaba el asesino chris watts antes de ser encarcelado? 2021-05-11T22:42:45-04:00

Según CBS News, Watts comenzó a trabajar para Anadarko Petroleum como operador unos seis meses antes de los asesinatos. Su salario anual era de unos $ 60,000. Su esposa Shanann trabajaba en un centro de llamadas en un hospital de niños, y sus ingresos anuales combinados eran de $ 90,000 en 2014. Pero en el momento de los asesinatos, tenían una deuda de $ 70,000 además de la considerable hipoteca de su casa, además de algunos préstamos estudiantiles y facturas médicas.

En junio de 2015, se habían declarado en quiebra y debían comparecer ante el tribunal pocos días después de que ocurrieran los asesinatos porque la asociación de propietarios los estaba demandando por $ 1533.

Anadarko cesó su vínculo con Watts después de que fuera arrestado por los asesinatos. Dijeron a CBS Denver en un comunicado: “Estamos desconsolados por esto, y nuestros pensamientos y oraciones están con los seres queridos y amigos de la familia Watts. Continuaremos apoyando a las fuerzas del orden en su investigación”.

Watts se declaró culpable de los asesinatos como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte

What Chris Watts' 4-Year-Old Allegedly Said To Him Before He Killed HerIn a new jailhouse confession, Chris Watts allegedly reveals what happened when he killed his daughters – and the last words his 4-year-old said to him. Dr. Phil tells compelling stories about real people. The Dr. Phil Show is an American daytime talk show and TV series with host and personality Dr. Phil McGraw, who… 2019-03-05T23:12:48Z

Watts actualmente cumple cinco cadenas perpetuas en prisión por los asesinatos de su esposa e hijos (tres se cumplen consecutivamente y dos al mismo tiempo) sin posibilidad de libertad condicional. Se declaró culpable en noviembre de 2018 como parte de un acuerdo con los fiscales para evitar la pena de muerte.

Según un informe de People de agosto de 2020, Watts está en prisión durante 23 horas al día. Lo dejan salir de su celda durante una hora al día para hacer ejercicio o ducharse. Tiene una Biblia en su celda y, según los informes, encontró la religión mientras estaba encarcelado.

Una fuente le dijo a People: “Él sabe exactamente lo que hizo. Está obsesionado por lo que hizo. Dice que no puede deshacerse de los recuerdos de su familia y que lo persiguen. Está en su propio tormento psicológico, todos los días de su vida. Sabe que se lo merece. Sabe que cometió muchos errores en su vida, y ese es su castigo”.

Un amigo de la familia llamado Kim, que pidió que no se usara su apellido, agregó: “Está triste porque todos están sufriendo. Desearía poder retroceder en el tiempo. Desearía haber manejado las cosas de manera diferente”.

En noviembre de 2019, una fuente diferente le dijo a People que Watts encontró la religión en la cárcel y que “no pasa un día en el que no piensa en su familia. Está en un infierno que ha creado él mismo”.

American Murder: The Family Next Door se estrenó en Netflix el miércoles 30 de septiembre de 2020.