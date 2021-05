¿Por qué Orlando Tercero estranguló y mató a Haley Anderson en 2018?

Un episodio de abril de 2020 de 48 Hours explora el asesinato de Haley Anderson, una estudiante de enfermería de la Universidad de Binghamton, que fue asesinada por su compañero de clase Orlando Tercero. Puedes recuperar el capítulo aquí.

En el momento de su muerte, Anderson, de 22 años, estaba a solo unos meses de graduarse en la Universidad de Binghamton y comenzar a trabajar como enfermera en la sala de emergencias.

Tercero, quien también era estudiante de enfermería, estranguló a Anderson en su apartamento fuera del campus el 8 de marzo de 2018. Los dos habían salido anteriormente y los informes de los medios han declarado que sintió celos y rechazo cuando Anderson le dijo que ella no quería una relación seria con él y, en cambio, ella volvió con un exnovio.

Esto es lo que necesita saber sobre la muerte de Haley Anderson:

1. Ella había salido con Tercero y se sospechaba que él cortó las llantas de su auto en un incidente anterior

Según un testimonio durante el juicio, Anderson y Tercero salieron durante aproximadamente un año antes de su muerte. Se dijo que Tercero estaba celosa del nuevo novio de Anderson después de que ella rompiera con él. Según la cobertura mediática de la investigación policial, Anderson se había acercado previamente a la policía con una denuncia de que creía que Tercero cortó las cuatro llantas de su automóvil estacionado afuera de su casa.

Según el mismo informe, Anderson decidió no presentar cargos por el incidente del 17 de septiembre, por lo que Tercero nunca fue arrestado. En la declaración a la policía de ese día, obtenida por Press Connects, Anderson dijo que ella y Tercero habían “salido durante poco tiempo”. Dos días antes, Tercero se enfrentó a Anderson en una fiesta en su casa porque ella estaba saliendo con uno de los amigos de Tercero. La policía escribió que Tercero “se enojó mucho y le gritó”.

2. Su cuerpo fue encontrado en el apartamento de Tercero después de que sus amigos usaran una aplicación para encontrarla

Según los fiscales durante el juicio, Tercero estranguló a Anderson el 8 de marzo de 2018 por celos. Creen que pudo haber intentado suicidarse, dejando una nota a su familia disculpándose por lo que había hecho. El juez dijo después de la sentencia que “Orlando Tercero, a sangre fría, ahogó a una joven que creemos que probablemente estaba durmiendo”.

El 9 de marzo, los compañeros de piso de Anderson se preocuparon por su paradero después de que no pudieron localizarla y usaron la aplicación Find My Friends para rastrear su teléfono hasta el apartamento de Tercero. Cuando nadie respondió a la puerta, dos de los compañeros de cuarto dijeron que se subieron por la ventana. Encontraron el cuerpo de Anderson en la cama de Tercero y llamaron a la policía.

Después de que Tercero estrangulara a Anderson, condujo hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York y tomó un vuelo a Nicaragua. Aunque nació en los Estados Unidos, Tercero tiene doble ciudadanía en Nicaragua gracias a sus padres. En ese momento, la policía emitió un comunicado que decía: “La investigación determinó que la persona sospechosa había salido de los Estados Unidos en un vuelo aéreo internacional, antes del descubrimiento del cadáver de Haley Anderson”.

Cinco días después del asesinato de Anderson y cuatro días después de la llegada de Tercero a Nicaragua, fue detenido en el Hospital de León donde buscaba asistencia médica por “lesiones autoinfligidas”, según el comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua reportado por medios de comunicación. La Policía declaró: “La Policía Nacional recibió una solicitud de las autoridades estadounidenses para la ubicación y captura del delincuente Orlando Enrique Tercero Moreno, de 22 años, quien llegó a Nicaragua el viernes 9 de marzo a las 15:55 horas procedente de los Estados Unidos”. Luego fue trasladado a una prisión en la capital del país, El Chipote.

4. Su juicio se celebró en Nicaragua después de que se negaran a extraditarlo a los Estados Unidos

Estados Unidos solicitó que Nicaragua extraditara a Tercero de regreso a Nueva York para que pudiera ser juzgado allí, sin embargo Nicaragua se negó a hacerlo. Como Tercero tiene ciudadanía en ambos países, no existe ningún tratado que les exija cumplir con una orden de extradición. Estos obstáculos legales para la extradición ocurrieron a lo largo de 2018, y en octubre de 2019, los fiscales nicaragüenses confirmaron que sería juzgado allí.

El juicio se llevó a cabo en Nicaragua en español, con un enlace de video que conectaba la sala del tribunal con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Broome en Nueva York. Un intérprete mantuvo informados a todos en Nueva York, incluidos los padres de Anderson que siguieron el juicio. Comenzó el 1 de octubre de 2019 y el enlace de video también se usó para permitir que testigos en Nueva York intervinieran en el juicio.

En noviembre de 2019, el juez del caso condenó a Tercero a 30 años de prisión, que es la pena máxima en Nicaragua por el delito de feminicidio. Un cargo de feminicidio es algo que no existe en el sistema legal estadounidense, y acusa a Tercero de matar a Anderson por su género.

5. Anderson fue descrita como una persona “vibrante” por su familia y amigos

Después de su muerte, sus amigos describieron a Anderson como una persona amigable, hermosa por dentro y por fuera. Su compañera de cuarto Josephine Artin dijo: “Ella era la persona más cálida que conocía. No conocía a nadie a quien no le agradara. Su risa era contagiosa; yo siempre me reía solo porque ella se reía”. Artin agregó: “Ella traía alegría y luz dondequiera que iba”

Brittany Piket, amiga de Anderson desde la escuela secundaria, dijo: “Tenía una personalidad radiante, y podías meterla en una habitación con extraños y todos serían mejores amigos en cinco minutos porque así era ella, simplemente hacía que todo fuera divertido”.

Los padres de Anderson, Karen y Gordon Anderson, y su hermana menor Madeline siguieron el juicio de cerca. Con respecto al incidente de las llantas y la falta de voluntad de su hija para presentar cargos, Karen Anderson dijo: “Ella era muy confiada y muy cariñosa. No le gustaba el conflicto. Ella solo quería ayudarlo y pensó que era un amigo”.

Gordon Anderson dijo que su hija “era una persona amable y compasiva que siempre veía lo bueno en las personas”, que es lo que la hizo querer dedicarse a la enfermería para poder ayudar a los demás. Añadió: “Ella era alguien que habría sido muy buena para este mundo”.