Acusan al gobernador Andrew Cuomo de acoso sexual: ¿Quién es Lindsey Boylan?

Lindsey Boylan es la exasistente del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien está acusando al político de acoso sexual. La exfuncionaria escribió una serie de publicaciones en Twitter, en las que también acusó a Cuomo de abusar de su “poder”.

“Sí, @NYGovCuomo me acosó sexualmente durante años. Muchos lo vieron y miraron”, escribió Boylan en Twitter el 13 de diciembre de 2020. Según NBC News, Boylan, una demócrata, trabajó como subsecretaria de desarrollo económico y asesora especial del gobernador, entre 2015 y 2018.

“Nunca pude anticipar qué esperar: me interrogarían sobre mi trabajo (que era muy bueno) o me acosarían por mi apariencia. ¿O estarían ambos en la misma conversación? Este fue el camino durante años”, escribió la mujer en Twitter: “Esta es una de las millones de razones por las que las mujeres no hablan sobre el acoso sexual. Acoso sexual en el lugar de trabajo por parte de alguien poderoso como su jefe. El gobernador”.

There are fewer things more scary than giving this man, who exists without ethics, even more control. I saw how he wielded power for years. He takes advantage of people, including me. I hope ⁦@JoeBiden⁩ & ⁦⁦@KamalaHarris⁩ don’t do this. https://t.co/cXxHuN8qNa — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 12, 2020

Boylan no ha proporcionado detalles específicos de las afirmaciones o pruebas que la respalden. También se ha negado a hablar con los periodistas sobre lo que escribió, incluidos los del New York Times y otras publicaciones destacadas.

La secretaria de prensa de Cuomo, Caitlin Girouard, dijo a NBC New York que el gobernador, de 63 años, niega las acusaciones. “Simplemente no hay verdad en estas afirmaciones”, dijo.

El 12 de diciembre, Boylan, de 36 años, compartió una noticia que informaba que Cuomo estaba siendo considerado para el puesto de Fiscal General de Joe Biden, y comentó que si Cuomo consigue ese puesto poderoso, sería “aterrador”.

Boylan escribió: “Hay menos cosas más aterradoras que darle a este hombre, que existe sin ética, aún más control. Vi cómo ejerció el poder durante años. Se aprovecha de la gente, incluyéndome a mí. Espero que @JoeBiden y @KamalaHarris no hagan esto”.

Boylan escribió que “no saber qué esperar” la molestó más

En sus comentarios en Twitter, Boylan escribió: “Sin saber qué esperar, cuál es la parte más perturbadora, aparte de saber que nadie haría nada ni siquiera cuando lo vieran. Ninguno. Y yo *sé* que no soy la única mujer”.

It was then how I learned how hard it is for women. How hard this world can be for us when we are trying to be taken seriously and help our community. How easily jerks can destroy the lives of women. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020

Ella agregó: “Estoy enojada por estar en esta situación. Que debido a que soy mujer, puedo trabajar duro toda mi vida para mejorar y ayudar a los demás y aún así ser víctima como lo han hecho innumerables mujeres a lo largo de generaciones. Sobre todo en silencio. Odio que algunos hombres, como @NYGovCuomo, abusen de su poder”.

Boylan escribió que no quiere hablar con los periodistas y destacó: “Para ser claros: no tengo interés en hablar con los periodistas. Estoy a punto de validar la experiencia de innumerables mujeres y asegurarme de que el abuso se detenga. Mi peor temor es que esto continúe. Y como @FKAtwigs dijo ayer, mi segundo peor miedo es tener que hablar y revivir esto”.

Ella destacó: “Mi primera experiencia de acoso sexual en el lugar de trabajo fue cuando mi madre consiguió su primer trabajo de oficina real después de graduarse de la universidad, cuando yo estaba en la escuela secundaria. Estaba tan emocionada de que la tomaran “en serio”. Su jefe la aisló y la besó. Nunca volvió a tener ese tipo de trabajo”.

Según Boylan: “no todos los hombres mienten sobre tonterías. Mi esposo no lo haría. Mi papá nunca lo hizo. Tampoco lo harían los hombres que han trabajado para y conmigo durante una carrera de dos décadas. Se necesita cierto tipo de hombre para mentir tan fácilmente. Tan descuidadamente. Y ese es el tipo de hombre con el que nunca querrás estar solo. Lo sé”.

Not knowing what to expect what’s the most upsetting part aside from knowing that no one would do a damn thing even when they saw it. No one. And I *know* I am not the only woman. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020

También compartió una historia sobre Cuomo que tenía una pluma de águila y escribió: “Esta fue una historia completamente inventada. Él inventó este recuerdo”.

Boylan también tuiteó que trabajar para Cuomo era tóxico, y escribió: “Traté de dejar de fumar tres veces antes de que funcionara. He trabajado duro toda mi vida. Finge hasta que lo hagas con estilo. Ese ambiente es más que tóxico. ¡Todavía lo desenvolvería años después en terapia!””.

Boylan es candidata a presidente del condado de Manhattan

El 23 de noviembre, Boylan escribió: “Me postulo para presidente del condado de Manhattan para crear una ciudad más equitativa, sostenible y habitable. Aunque tenemos muchos desafíos por delante, sé que podemos enfrentar esos desafíos juntos, y crear un cambio duradero para nuestra ciudad. ¡Únanse a mí en este recorrido!”.

I’m angry to be put in this situation at all. That because I am a woman, I can work hard my whole life to better myself and help others and yet still fall victim as countless women over generations have. Mostly silently. I hate that some men, like @NYGovCuomo abuse their power. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020

La mujer abogó por la licencia remunerada para las mujeres trabajadoras y escribió: “Es hora de que remodelemos nuestro sistema para que reconozca las necesidades de las mujeres trabajadoras y las cuidadoras de manera más amplia. Para empezar, eso significa #DejaPagoParaTodos y cuidado infantil universal”.

El sitio web de su campaña explica: “Lindsey Boylan se postula para presidente del condado de Manhattan para crear una ciudad más equitativa, sostenible y habitable, que no deje atrás a ningún neoyorquino”.

Ella se postula para las primarias demócratas de 2021. La presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer, tiene un mandato limitado.

Boylan se llama a sí misma mamá y “neoyorquino progresista”

En Twitter, Boylan se describe a sí misma como progresista. “Mamá. La neoyorquina progresista lucha por una ciudad habitable. Antigua oficial del gobierno estatal y urbanista. Candidata para presidenta de Manhattan. (Ella/Ella)”, escribió.

I’m running for Manhattan Borough President to create a more equitable, sustainable, and livable city. Although we have many challenges ahead, I know that we can meet those challenges together and create lasting change for our city. Join me on this journey! pic.twitter.com/8Ju22lb25k — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) November 23, 2020

Según el sitio web de su campaña, Boylan “pasó casi una década en planificación y gestión urbanas, incluida la supervisión de Bryant Park, Herald y Greeley Squares, y la peatonalización.

She hasn't told a story; she made a statement. If she really wants harassment to stop she would have brought this up through proper channels or EEOC. — @realcacci52 (@cacci52) December 13, 2020

Algunos usuarios de Twitter han mostrado respaldo a la exfuncionaria tras sus denuncias, pero otros han criticado que no presente pruebas y hasta han cuestionado por qué justo esperó hasta ahora, cuando Cuomo estaría siendo considerado para un alto cargo en el gobierno Biden, para hacer sus denuncias.



