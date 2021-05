Caso Andrew Brown Jr: Fiscal de EE.UU. justificó su muerte a manos de la policía

En conferencia de prensa durante el martes de esta semana, el fiscal Andrew Womble, estableció que la reacción de los agentes policiales en contra de Andrew Brown Jr., el pasado 21 de abril de 2021, fue una acción justificada en cuanto era necesario usar la fuerza letal para proteger sus vidas.

Así mismo, el fiscal Womble dijo que los oficiales involucrados en el operativo no se verán enfrentados a cargos de homicidio, pues la actuación de los policías era solo la de aplicar una orden de arresto en contra de Andrew Browm, a la cual el reaccionó de manera violenta.

La muerte “si bien fue trágica, fue justificada” porque las acciones de Brown Jr. llevaron a los agentes a “creer razonablemente que era necesaria la fuerza letal para protegerse y proteger a los demás”, justificó Andrew Womble, fiscal del condado de Pasquotank, en Elizabeth City, Carolina del Norte.

BREAKING: North Carolina DA Andrew Womble says the shooting of Andrew Brown Jr was justified. They shot him in the back of his head. I call BULLSHIT. — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) May 18, 2021

Es de señalar que la decisión del Fiscal se fundamentó en los videos corporales de los agentes que intervinieron en el allanamiento y que fueron mostrados al público, de los que no obstante la familia y la comunidad de Brown han pedido se haga una publicación completa sin editar, una solicitud a la que se unió el alguacil y el gobernador del condado, Roy Cooper, con el fin de dar absoluta claridad a lo realmente sucedido.

“La confianza pública se habría beneficiado mejor con un fiscal especial y haciendo públicas rápidamente las imágenes del incidente. Nuestro estado debería aprobar leyes específicas para aumentar la transparencia, la confianza y la responsabilidad en el sistema judicial”, dijo Cooper en el comunicado, citado por CNN.

Por su parte el presidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte, Bobbie Richardson, dijo que espera con interés los hallazgos de la investigación de derechos civiles del FBI.

The fatal shooting of Andrew Brown, a Black man killed last month by sheriff's deputies attempting to serve him with warrants, was ‘justified,’ Pasquotank County District Attorney Andrew Womble said https://t.co/TmNPEdqYZ6 pic.twitter.com/zgdH6X2dxh — Reuters (@Reuters) May 18, 2021

“Carolina del Norte merece un sistema que trabaje para hacer justicia, proteja a nuestras comunidades y sirva a la gente, no uno que permita que las fuerzas del orden se conviertan en guerreros contra nuestros propios ciudadanos”, dijo Richardson en un comunicado. “Estoy profundamente preocupado por la falta de transparencia y responsabilidad que nos ha llevado a este punto”.

En consecuencia, a este fallo, desde este mismo miércoles 19 de mayo los agentes Daniel Meads, Robert Morgan y Aaron Lewellyn, podrán retornar a sus trabajos con toda normalidad, aunque el alguacil Wooten indicó que previamente estos serán capacitados en su oficio.

Además, señaló el alguacil que se tomarán medidas disciplinarias contra los agentes que acudieron al lugar. “Si bien el fiscal de distrito concluyó que no se violó ninguna ley penal, este fue un resultado terrible y trágico, y podríamos hacerlo mejor2, dijo Wooten, según el medio citado anteriormente. Y agregó que dos agentes no encendieron sus cámaras corporales durante el incidente.

Los hechos registrados en las cámaras corporales

El afroamericano Andrew Brown Jr. de 40 años de edad, resultó “mortalmente herido” cuando policías rodearon el vehículo donde este se encontraba para hacerle entrega de una orden de registro por causales de drogas en Elizabeth City.

Según CNN, tras ordenar detener el auto, Brown Jr. dio marcha atrás al mismo, empujando a un policía que estaba tratando de abrir la puerta del auto. Brown luego aceleró hacia adelante y giró a la izquierda en su intento de huir, lo que obligó al agente a saltar fuera del camino y usar su brazo para alejarse del vehículo, según muestran los videos.

JUST IN – North Carolina DA says the shooting of #AndrewBrown was justified. Bodycam footage released.pic.twitter.com/JDBwAnUvo8 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 18, 2021

Después de que el vehículo de Brown se dirigió hacia el policía, un sargento en la escena disparó contra la ventana delantera, según muestran los videos. El automóvil continuó hacia adelante y los agentes dispararon varios tiros más a Brown desde el costado y a través del parabrisas trasero.

Según los vecinos del sector todo se tornó en un caos. Estas personas le dijeron a CNN que los agentes abrieron fuego contra el vehículo que conducía Brown, aunque ellos no tenían claro si los agentes comenzaron a disparar antes o después de que el automóvil estuviera en movimiento.

“Para cuando llegué aquí ellos estaban detrás de su auto y él estaba tratando de escapar”, dijo Demetria Williams, quien vive en la misma calle. Williams le mostró a CNN dónde estaba ubicado el automóvil y dijo que las llantas estaban girando en lodo durante el accidente.

Según declaraciones del alguacil, la autopsia a Brown la realizo la Dra. Karen L. Kelly, patóloga forense, quien encontró que este recibió dos disparos, una en el hombro y otra en la nuca, y que la bala en su cabeza se partió en tres pedazos, por lo que no se pudo determinar cuál de los agentes disparó el tiro fatal.

Además, Womble dijo que, en la escena del crimen, se pudieron hallar un total de 14 casquillos de proyectil, incluyendo dos pistolas Glock y un rifle estilo AR-15.

De otro lado la familia de Brown aseguró que su familiar fue herido de muerte, aunque tenía las manos en el volante de su automóvil y no representaba una amenaza para los uniformados. Además, indicaron que Brown no tenía ningún arma en el momento de la intervención. “Es mi sobrino favorito. Nunca cargó un arma. No tenía un arma”, dijo Pete Brown a CNN.

Así mismo, el hijo de Brown dijo que su padre fue sometido a una autopsia independiente pagada por la familia previa al procedimiento oficial, en el que el resultado arrojó que su padre fue “ejecutado”.

Entre tanto los abogados de la familia que vieron imágenes de la cámara corporal dicen que las imágenes muestran que Brown no estaba armado y que no condujo hacia los agentes ni representó una amenaza para ellos.

“fue una herida fatal en la parte posterior de la cabeza del señor Brown cuando salía del sitio tratando de evadir los disparos de estos policías que, creemos, no hicieron nada más que una ejecución directa”, reclamó el abogado familiar semanas atrás.

De otro lado, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte emitió un comunicado pidiendo una “revisión inmediata de las cámaras corporales”, así como una investigación exhaustiva del departamento del sheriff.

“Aquí estamos nuevamente indignados de saber que otro hombre negro está muerto, presumiblemente a manos de aquellos que supuestamente deben proteger y servir. El asesinato de Andrew Brown en Elizabeth City, un hombre negro de 40 años y padre de diez, [ocurrió] en la mañana después de que se le declarara culpable de cada cargo a Derek Chauvin. [Esto] es un llamado para realizar un mayor escrutinio al sistema policial”, dijeron los funcionarios de la NAACP de Carolina del Norte, y agregaron que “no se quedarán con los brazos cruzados y verán a Carolina del Norte convertirse en otra Minnesota”.





