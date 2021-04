[VIDEOS] Hombre baleado a tiros por policía en Carolina del Norte: Andrew Brown

Como Andrew Brown fue identificado gracias a miembros de su familia el hombre que fue asesinado a tiros por un ayudante del alguacil en Elizabeth City en Carolina del Norte.

Según WAVY, un ayudante del sheriff mató a tiros al hombre en Elizabeth City, confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Pasquotank. Heavy se ha comunicado con el departamento del alguacil para obtener información adicional.

El tiroteo ocurrió este miércoles 21 de abril de 2021. No se ha dado a conocer el nombre del diputado. Las autoridades tampoco han revelado el nombre de Andrew Brown, pero los familiares lo confirmaron a WAVY-TV y en las redes sociales. Las autoridades casi no dieron información sobre el tiroteo que cobró la vida de Brown la mañana un día después del veredicto de Derek Chauvin el cual volvió a centrar la atención en las tensiones entre la policía y la comunidad.

“Primero George Floyd, ahora Andrew Brown y otros. Esta es mi ciudad natal, de donde soy de Elizabeth City. Carolina del Norte. Las vidas de los negros nos importan. Los negros debemos mantenernos unidos, escribieron las personas en las redes sociales.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los medios locales informaron que Brown recibió un disparo en su automóvil durante la ejecución de una orden de registro

We’re told the man was shot in his car. ⁦⁦@WAVY_News⁩ pic.twitter.com/CmeNiYVKFh — Jason Marks (@jasonmarkswavy) April 21, 2021

Según el periodista Jason Marks de WAVY-TV, “Nos dijeron que el hombre recibió un disparo en su automóvil”.

WAVY-TV informa además que Brown recibió un disparo cuando “se subió a su automóvil y comenzó a alejarse, dicen los testigos”. Los vecinos escucharon “entre 6 y 8 disparos”, informó la estación de televisión.

El departamento del alguacil dijo que el tiroteo ocurrió durante la ejecución de una orden de registro en la cuadra 400 de Perry Street, informó WAVY.

No se dieron a conocer más detalles.

2. Un familiar recordó a Brown como un “padre maravilloso” y un “gran contador de historias”

Jadine Hampton escribió en Facebook: “Mi primo se ha ido. El cuerpo todavía está allí y esto sucedió hace horas”. Ella agregó, “💔😭. La última vez que vi a mi primo en octubre, hablamos más que nunca. Un montón de risas. Ahora sé por qué. R.I.P. Jr.”

“Era mi primo hermano”, le dijo la mujer a Heavy en una entrevista. “Él era 10 años más joven y no crecimos muy juntos, pero siempre nos veíamos en la casa de mis abuelos en Navidad todos los años cuando éramos niños. Más recientemente, en octubre, celebramos el cumpleaños de mi abuela y él estuvo allí. Intercambiamos números con la esperanza de que me visitara en Atlanta una vez que desapareciera la pandemia. Tenía una hermosa sonrisa, una risa contagiosa. Un gran narrador de historias como un comediante. Un padre maravilloso, que ayudó a sus hijos a ser estudiantes del cuadro de honor a pesar de que nunca terminó la escuela. Amaba a su familia y haría cualquier cosa para ayudarlos. Un corazón enorme. Nunca he sabido que sea violento o que lleve un arma que yo sepa. Lo extrañaremos y mi familia está desconsolada por esto”.

Sobre el tiroteo, dijo: “No tengo ningún detalle, excepto que lo estaban atendiendo y corrió hacia su automóvil, y la policía le disparó”.

3. Usuarios en las redes sociales afirmaron que Andrew Brown estaba desarmado, pero las autoridades no han confirmado ni negado esta información

Things are very tense here in Elizabeth City. Lots of emotions. Deputies were serving a search warrant. @WAVY_News pic.twitter.com/JITfoWYuT7 — Jason Marks (@jasonmarkswavy) April 21, 2021

En las redes sociales, la gente afirmó que el hombre estaba desarmado. “La policía estaba cumpliendo una orden judicial, disparó y mató a un hombre desarmado y había estado tirado en el suelo durante 2 horas”, afirmó una persona en Facebook.

Las autoridades no han confirmado ni negado la afirmación de que Brown estaba desarmado.

4. Las personas transmitieron en vivo desde el lugar de los hechos

Kel Whittle transmitió en vivo desde donde ocurrió el tiroteo, mostrando la presencia de las fuerzas del orden público y el aumento de las tensiones.

Aquí hay más videos de Whittle.

5. El tiroteo se produjo el día después de la sentencia a Derek Chauvin

El tiroteo de la policía de Carolina del Norte se produjo el día después de que el ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin fuera declarado culpable de asesinato por la muerte de George Floyd.

También se produjo la mañana después de que la policía de Columbus disparara y matara a una niña de 16 años. El video de la cámara corporal muestra que Ma’Khia Bryant había atacado a otras dos mujeres, dice la policía, con un cuchillo, cuando el oficial le disparó.

