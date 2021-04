Revelan videos de policía disparando a Ma’Khia Bryant: [Imágenes fuertes]

La policía de Columbus, Ohio, publicó un video de la cámara corporal que muestra el tiroteo en donde estuvo involucrado la policía de Columbus en contra de la joven Ma’Khia Bryant, de 16 años de edad. Puedes ver el video en este artículo, pero ten en cuenta que es muy perturbador.

Ma’Khia Bryant fue asesinada a tiros por un oficial de policía en Columbus poco antes de que el veredicto en el caso de Derek Chauvin estaba centrando toda la atención sobre las muertes relacionadas con la policía.

Mira el video de la cámara corporal a continuación. El video se reprodujo durante una conferencia de prensa policial solo unas horas después del tiroteo cuando la policía intentaba calmar las crecientes protestas.

La policía dijo que la niña a la que le dispararon era una “mujer con un cuchillo que intentaba apuñalar” a otra persona cuando le dispararon. El video de la cámara corporal muestra al oficial llegando a una escena donde ocurría una pelea caótica, con Ma’Khia Bryant atacando a otra mujer, que cae al suelo, antes de moverse hacia una segunda mujer cerca de un automóvil, dice la policía con un cuchillo. El oficial luego le dispara acabando con su vida. Los agentes pueden usar fuerza letal para proteger la vida de una tercera persona, dijeron las autoridades; se está investigando el tiroteo y no se ha dado a conocer el nombre del agente involucrado.

De la escena surgieron otros videos bastante gráficos, que también se pueden ver a lo largo de este artículo. De inmediato estallaron las protestas.

El nombre de Bryant fue confirmado por su familia a ABC6 y otras estaciones de noticias locales. Las circunstancias del tiroteo aún están bajo investigación. El tiroteo ocurrió el 20 de abril de 2021, en algún momento entre las 3:45 p.m. y 4:30 p.m. Algunos sitios dieron su nombre como Makiah Bryant, Makiyah Bryant o Makhia Bryant, pero su madre le confirmó a la reportera de 10TV Lacey Crisp que la ortografía correcta es Ma’Khia Bryant. Otros informes indicaron que tenía 15 años, pero su madre les dijo a los periodistas locales que tenía 16 años.

Esto es lo que necesita saber:

Los miembros de la familia expresaron su enojo y describieron a Ma’Khia como una persona cariñosa

Una mujer que dijo ser la tía de la joven dijo a los periodistas que la niña era una persona cariñosa que no merecía morir “como un perro tirado en la calle”.

Crisp escribió: “Paula Bryant me dice que su hija de 16 años, Ma’Khia Bryant, era una estudiante del cuadro de honor y una niña dulce. Ma’Khia fue asesinado a tiros por un oficial de la División de Policía de Columbus en Legion Lane hoy a las 4:30 p.m.”

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, confirmó que la niña había muerto. “Esta tarde una joven perdió la vida trágicamente. No conocemos todos los detalles. Hay imágenes de la cámara corporal sobre el incidente. Estamos trabajando para revisarlo lo antes posible. BCI está en la escena llevando a cabo una investigación independiente ”, escribió en Twitter,“ como lo hacen con todos los tiroteos relacionados con CPD. Compartiremos la información que podamos tan pronto como esté disponible. Pido a los residentes que mantengan la calma y permitan que BCI recopile los hechos”.

WARNING: Video contains strong language. A woman near Legion Lane in South Columbus says her niece was killed earlier tonight after an officer involved shooting. Police still haven’t confirmed the victim. https://t.co/kBtSPxc6Xh pic.twitter.com/eTpmyWsoZK — WSYX ABC 6 (@wsyx6) April 20, 2021

Una mujer que dijo ser la tía de Bryant la describió como una buena persona y expresó su ira por la muerte de la joven. Tenga en cuenta que el video contiene improperios.

“No vas a dejar que mi sobrina salga así. O informas la verdad o no informas nada”, dijo a los periodistas en el lugar.

“Ella era una buena niña. Ella era amorosa. Sí, tenía problemas, pero estaba bien. Todos pasamos por cosas así. Ella tenía 15 años. No merecía morir como un perro en la calle”.

La policía respondió a una llamada de un intento de apuñalamiento

Paula Bryant tells me her 16 year-old daughter Ma’Khia Bryant was an honor roll student and a sweet child. Ma’Khia was shot and killed by a Columbus Division of Police officer on Legion Lane at 4:30p today. Publicado por Lacey Crisp en Martes, 20 de abril de 2021

Según ABC6, la llamada ocurrió alrededor de las 3:45 p.m. 20 de abril de 2021, por un intento de apuñalamiento en la cuadra 3000 de Legion Lane en Columbus. 10TV escribió que la policía respondió por un disturbio.

“La persona que llamó informó que una mujer estaba tratando de apuñalarlos, luego la persona que llamó colgó”, informó The Columbus Dispatch.

Según 10TV, la familia de Bryant dice que la adolescente “llamó a la policía para pedir ayuda porque las niñas estaban peleando fuera de su casa”.

La tía de la niña, Hazel Bryant, le dijo a The Dispatch que Bryant vivía en un hogar de acogida y “tuvo un altercado con otra persona en la casa”. Dijo que Ma’Khia tenía un cuchillo, pero alegó que lo dejó caer antes de que un oficial de policía de Columbus le disparara varias veces. La policía no ha confirmado ni negado esos detalles.

El tiroteo causó indignación y mucha gente se acerco hasta el lugar

“Este es el idiota racista que le disparó a esta pobre niña”, dijo una mujer en un video en vivo en Facebook. Ella dijo que el oficial dijo que la niña “trató de apuñalarlo”.

“Ese es la maldita hija de perra”, dijo la mujer en una transmisión en vivo. Puedes verlo aquí, pero ten en cuenta que es perturbador.

En el video se escuchan los sollozos de una mujer. Sin embargo, no está claro si el oficial que aparece en el video de arriba es el mismo que disparó a la joven.

Aquí hay más videos de la escena. Nuevamente, contiene lenguaje gráfico.

La madre de Ma’Khia le dijo a Crisp: “Ma’Khia tenía un carácter maternal. Ella promovía la paz”.

Ma’khia se mostró bastante alegre en sus muchos videos de TikTok. Aquí hay uno.

